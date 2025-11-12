Дрон HX-2 ВСУ сможет лететь против ветра и реагировать на дым: как улучшат аналог "Ланцета"

Немецкая компания Helsing продолжает серийное производство ударного тактического дрона HX-2, поставляя аппараты в Украину, где платформа применяется в боевых условиях. Похоже разработчики не остановились на достигнутом и намерен усовершенствовать аппарат, сделав его “умнее”.

Helsing планирует масштабировать производство HX-2, до 2 500 единиц в месяц. Как пишет обозреватель Hartpunkt Вальдемар Гейгер, испытания HX-2 включали интенсивные полетные программы: в течение двух лет, еженедельно тестировались до 30 аппаратов для отработки систем и конструктивных решений.

Немецкие инженеры получали и удовлетворительные отзывы украинских военных, поэтому соучредитель Helsing Никлас Келер считает, что данный барражирующий боеприпас спроектирован хорошо и в оптимизации не нуждается.

Однако в то же время Helsing делает ставку на развитие программного обеспечения и алгоритмов искусственного интеллекта HX-2. И хотя руководство компании подчеркивает, что доработка аэродинамической платформы пока не планируется, улучшения будут в основном программными и связаны с повышением точности целей, адаптацией к сложным погодным условиям (порывы ветра, снижающие точность) и распознаванием мер противодействия (например, дымовых завес).

Для калибровки моделей ИИ в компании создают виртуальную обучающую среду: по оценкам разработчиков, для отработки алгоритмов требуется порядка 3–4 тыс. полетов в тестовой среде.

HX-2 (Helsing) — тактико-технические характеристики

Тип: ударный боевой беспилотник

Производитель: Helsing (Германия).

Масса бортовая: до 12 кг

Полезная нагрузка / боевая часть: до 4 кг

Радиус действия: до 100 км

Максимальная скорость: до 220 км/ч

Барражирующий боеприпас HX-2 (инфографика) Фото: Defense Express

Аппарат оснащен встроенными средствами распознавания целей и может работать в условиях отсутствия GNSS, сопоставляя получаемые изображения местности с загруженными картами. Запуск производится из катапульт и пусковых контейнеров, при этом в будущем рассматривается и вариант транспортно-пусковых контейнеров для массового развертывания.

Ранее Фокус подробнее писал об испытаниях немецкого ударного дрона HX-2. Отмечалось, что немецкая компания Helsing стремилась сделать свой аппарат не только мощнее, но и доступнее российского аналога – "Ланцета". Поэтому дрон был разработан практически с нуля.