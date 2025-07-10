Аналог российских "Ланцетов": Украине передали для испытаний "умные" ударные дроны HX-2

Компания Helsing изготовила партию ударных беспилотников HX-2 и отправила их в Украину для проведения "квалификации" и дальнейших боевых испытаний.

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Ожидается, что процесс займет несколько недель. Об этом пишет немецкое издание Hartpunkt, ссылаясь на заявление вице-президента по продажам компании Helsing Саймон Брюньес журналистам.

Испытания дрона HX-2

Производитель рассматривает HX-2 как европейский ответ российскому "Ланцету", который считает очень эффективным оружием. Соучредитель Helsing Гундберт Шерф отметил, что немецкая компания уже получила от украинцев первые отзывы о новом дроне, в частности, они признали цену весьма доступной. По словам Шерфа, компания не получает от Украины никакой прибыли, что могло повлиять на оценку стоимости.

Helsing стремится сделать HX-2 не только мощнее, но и доступнее "Ланцета". Поэтому дрон был разработан с нуля для массового производства, чтобы себестоимость единицы продукции была значительно ниже, чем у традиционных систем.

Сейчас HX-2 в рамках разных программ уже испытывается вооруженными силами нескольких стран Европы, включая Германию, Францию и Великобританию. Саймон Брюньес показал видео, на котором британские солдаты используют HX-2 на полигоне Солсбери-Плейн.

Судя по его словам, войска Великобритании готовились к развертыванию беспилотников в рамках расширения присутствия НАТО в Эстонии. Хотя HX-2 еще официально не закуплен британской армией, публичная презентация видео может быть признаком потенциального заказа в ближайшем будущем.

Саймо Брюньес добавил, что компания Helsing уже способна производить до 450 беспилотников HX-2 в месяц на заводе, расположенном на юге Германии. Масштаб может быть увеличен до 1000 систем в месяц, если подготовить достаточно сотрудников. Кроме того, компания готовится построить второй завод, что позволит увеличить объем производства примерно до 2500 БПЛА в месяц.

Ударные дроны HX-2 могут объединяться в рои Фото: Helsing

Что известно о HX-2

Барражирующий боеприпас весом 12 кг имеет X-образные крылья, поэтому относится к типу X-wing, и обладает высокой маневренностью в полете. Вес полезной нагрузки составляет 4 кг, дрон может нести даже мощные кумулятивные боеголовки, пробивающие современные танки. Он оснащен электрической силовой установкой, обеспечивающей дальность действия до 100 км и скорость до 220 км/ч.

HX-2 получил систему искусственного интеллекта, которая должна сделать его неуязвимым для воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Она использует камеру для визуальной навигации, сверяя изображение с цифровой картой. Есть также система распознавания, захвата цели и автономного доведения. Несколько дронов HX-2 могут объединяться в рои под управлением одного оператора с помощью в составе разведывательно-ударной системы Altra.

HX-2 был полностью разработан в Германии, но использует, то же программное обеспечение, что и ударный беспилотник HF-1, который уже применяют украинские войска. По данным Helsing, в Украину уже поставили 1950 таких аппаратов, и несколько сотен уже использовали. Опыт работы с HF-1 инженеры учли при проектировании аппаратной части HX-2.

В Украине создали свой ответ "Ланцету" под названием "Булава". Беспилотник от компании DeViro помогает Силам обороны уничтожать дорогие российские системы ПВО и РЭБ.

В мае стало известно, что Чехия передала ВСУ ударные дроны семейства MTS. Они прошли испытания в боевых условиях на территории Украины.