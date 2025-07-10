Аналог російських "Ланцетів": Україні передали для випробувань "розумні" ударні дрони HX-2

Компанія Helsing виготовила партію ударних безпілотників HX-2 і відправила їх в Україну для проведення "кваліфікації" та подальших бойових випробувань.

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Очікується, що процес займе кілька тижнів. Про це пише німецьке видання Hartpunkt, посилаючись на заяву віцепрезидента з продажу компанії Helsing Саймон Брюньєс журналістам.

Випробування дрона HX-2

Виробник розглядає HX-2 як європейську відповідь російському "Ланцету", який вважає дуже ефективною зброєю. Співзасновник Helsing Гундберт Шерф зазначив, що німецька компанія вже отримала від українців перші відгуки про новий дрон, зокрема, вони визнали ціну досить доступною. За словами Шерфа, компанія не отримує від України жодного прибутку, що могло вплинути на оцінку вартості.

Helsing прагне зробити HX-2 не тільки потужнішим, а й доступнішим за "Ланцет". Тому дрон був розроблений з нуля для масового виробництва, щоб собівартість одиниці продукції була значно нижчою, ніж у традиційних систем.

Наразі HX-2 у рамках різних програм уже випробовують збройні сили кількох країн Європи, включно з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Саймон Брюньєс показав відео, на якому британські солдати використовують HX-2 на полігоні Солсбері-Плейн.

Судячи з його слів, війська Великої Британії готувалися до розгортання безпілотників у рамках розширення присутності НАТО в Естонії. Хоча HX-2 ще офіційно не закуплений британською армією, публічна презентація відео може бути ознакою потенційного замовлення в найближчому майбутньому.

Саймо Брюньєс додав, що компанія Helsing вже здатна виробляти до 450 безпілотників HX-2 на місяць на заводі, розташованому на півдні Німеччини. Масштаб може бути збільшений до 1000 систем на місяць, якщо підготувати достатньо співробітників. Крім того, компанія готується побудувати другий завод, що дасть змогу збільшити обсяг виробництва приблизно до 2500 БПЛА на місяць.

Ударні дрони HX-2 можуть об'єднуватися в рої Фото: Helsing

Що відомо про HX-2

Баражуючий боєприпас вагою 12 кг має X-подібні крила, тому належить до типу X-wing, і має високу маневреність у польоті. Вага корисного навантаження становить 4 кг, дрон може нести навіть потужні кумулятивні боєголовки, що пробивають сучасні танки. Він оснащений електричною силовою установкою, що забезпечує дальність дії до 100 км і швидкість до 220 км/год.

HX-2 отримав систему штучного інтелекту, яка має зробити його невразливим для впливу засобів радіоелектронної боротьби. Вона використовує камеру для візуальної навігації, звіряючи зображення з цифровою картою. Є також система розпізнавання, захоплення цілі та автономного доведення. Кілька дронів HX-2 можуть об'єднуватися в рої під управлінням одного оператора за допомогою у складі розвідувально-ударної системи Altra.

HX-2 був повністю розроблений у Німеччині, але використовує те саме програмне забезпечення, що й ударний безпілотник HF-1, який уже застосовують українські війська. За даними Helsing, в Україну вже поставили 1950 таких апаратів, і кілька сотень уже використали. Досвід роботи з HF-1 інженери врахували під час проєктування апаратної частини HX-2.

В Україні створили свою відповідь "Ланцету" під назвою "Булава". Безпілотник від компанії DeViro допомагає Силам оборони знищувати дорогі російські системи ППО і РЕБ.

У травні стало відомо, що Чехія передала ЗСУ ударні дрони сімейства MTS. Вони пройшли випробування в бойових умовах на території України.