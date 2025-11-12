Дрон HX-2 ЗСУ зможе летіти проти вітру і реагувати на дим: як поліпшать аналог "Ланцета"

Німецька компанія Helsing продовжує серійне виробництво ударного тактичного дрона HX-2, постачаючи апарати в Україну, де платформа застосовується в бойових умовах. Схоже, розробники не зупинилися на досягнутому і мають намір удосконалити апарат, зробивши його "розумнішим".

Helsing планує масштабувати виробництво HX-2, до 2 500 одиниць на місяць. Як пише оглядач Hartpunkt Вальдемар Гейгер, випробування HX-2 включали інтенсивні польотні програми: протягом двох років щотижня тестували до 30 апаратів для відпрацювання систем і конструктивних рішень.

Німецькі інженери отримували й задовільні відгуки від українських військових, тому співзасновник Helsing Ніклас Келер вважає, що цей боєприпас, що баражує, спроєктований добре і оптимізації не потребує.

Однак водночас Helsing робить ставку на розвиток програмного забезпечення та алгоритмів штучного інтелекту HX-2. І хоча керівництво компанії підкреслює, що доопрацювання аеродинамічної платформи поки що не планується, поліпшення будуть переважно програмними та пов'язані з підвищенням точності цілей, адаптацією до складних погодних умов (пориви вітру, що знижують точність) і розпізнаванням заходів протидії (наприклад, димових завіс).

Для калібрування моделей ШІ в компанії створюють віртуальне навчальне середовище: за оцінками розробників, для відпрацювання алгоритмів потрібно близько 3-4 тис. польотів у тестовому середовищі.

HX-2 (Helsing) — тактико-технічні характеристики HX-2 (Helsing)

Тип: ударний бойовий безпілотник

Виробник: Helsing (Німеччина).

Маса бортова: до 12 кг

Корисне навантаження / бойова частина: до 4 кг

Радіус дії: до 100 км

Максимальна швидкість: до 220 км/год

Баражувальний боєприпас HX-2 (інфографіка) Фото: Defense Express

Апарат оснащений вбудованими засобами розпізнавання цілей і може працювати в умовах відсутності GNSS, зіставляючи одержувані зображення місцевості із завантаженими картами. Запуск здійснюється з катапульт і пускових контейнерів, при цьому в майбутньому розглядається і варіант транспортно-пускових контейнерів для масового розгортання.

Раніше Фокус докладніше писав про випробування німецького ударного дрона HX-2. Зазначалося, що німецька компанія Helsing прагнула зробити свій апарат не тільки потужнішим, а й доступнішим за російський аналог — "Ланцет". Тому дрон був розроблений практично з нуля.