ЗС РФ можуть захопити Вільнюс за 5 днів: який сценарій врятує Литву, — The Times
Збройні сили Російської Федерації можуть атакувати Литва з трьох напрямків та окупувати протягом кількох днів, поки члени НАТО радитимуться, що робити, розповіли медіа. Втім, можливий альтернативний сценарій, у якому литовська армія зустріне противника зграєю дронів німецького виробництва. Військова гра показала, що у такому випадку колони ЗС РФ завернуть вже через 10 днів. Які існують сценарії вторгнення РФ в Литву та який варіант врятує Вільнюс?
Американські військові експерти провели симуляцію гіпотетичного вторгнення РФ в Литву, шукаючи варіант, за якого Вільнюс переможе, ідеться у статті медіа The Times. В підсумку сформували два основних сценарії: оточення Вільнюса та окупації військами РФ країни НАТО (протягом 5 днів) та здобуття переваги на першій фазі вторгнення з недопущенням наступного просування (10 днів). Фокус відшукав інфографіку з можливими напрямками удару РФ, за якою можна побачити ситуацію для Литви.
У першому сценарії ішлося про те, що ЗС РФ прямують на Вільнюс з трьох напрямків — через східні райони Латвії, з території Білорусі, з російського анклаву у Калінінградській області. Столиця Литва вже на 5-й день опиняється в оточенні. При цьому члени НАТО не дійдуть згоди щодо військової реакції альянсу через політичні суперечки. Тим часом РФ повністю окупує країну НАТО і почне закріплюватись, погрожуючи світу ядерним ударом, якщо буде спроба на деокупацію.
Зауважмо, на інфографіці з умовними напрямками атаки РФ бачимо, що Литва не має сухопутного кордону з материковою частиною Росії й не сусідить з центральноєвропейськими країнами-членами НАТО, наприклад, з Польщею чи Німеччиною. Поруч з нею Латвія — член НАТО з військовими базами Адажі та Лієлварде та власними Збройними силами у розмірі 31 тис. осіб. Натомість на півночі — союзник РФ Білорусь, яка днями отримала ядерні боєголовки, Сувальський коридор, яким без проблем їдуть ешелони з ПФ, та Калінінград з військовими базами Москви.
У другому сценарії Литва не чекає рішення НАТО і починає оборону. Військова гра показала, що у цьому випадку стануть у нагоді 12 тис. дронів-камікадзе HX-2 від німецької компанії Helsing. HX-2 — це баражуючий боєприпас, схожий на російський "Ланцет", який має дальність 96 км, швидкістю 220 км/год, загальною вагою 12 кг та вагою бойової частини в 4 кг. Безпілотники можуть нести шрапнель або бойову частину, яка може пробити броню російських танків, пояснили на The Times. Їхня основна перевага — система наведення на ШІ, які дає можливість влучати навіть в умовах щільних засобів РЕБ.
Військові експерти зімітували застосування цього дрона Збройними силами Литва та побачили, що таким чином можна зупинити першу фазу російського вторгнення. Колишній службовець Пентагону Грег Мелчер пояснив, що HX-2 спинять "три російські армії першого ешелону протягом одного-двох тижнів". Цього часу, на думку аналітика, вистачить, щоб на поле бою прибули війська НАТО по статті 5 Договору або війська "коаліції охочих".
Вторгнення в Балтію — деталі
Зазначимо, на початку березня 2026 року медіа писали про зростання загрози вторгнення РФ в країни Балтії. Серед іншого, видання Bild опублікувало карту можливих ударів: аналітики нагадали, що німецькі журналісти публікували аналогічні схеми перед російським нападом на Україну, і вони справді показали реальний рух колон ЗС РФ.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є загроза нового вторгнення РФ з боку Білорусі: Мінськ відповів, за яких умов вступить у війну.