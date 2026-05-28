ЗС РФ можуть захопити Вільнюс за 5 днів: який сценарій врятує Литву, — The Times

Збройні сили Російської Федерації можуть атакувати Литва з трьох напрямків та окупувати протягом кількох днів, поки члени НАТО радитимуться, що робити, розповіли медіа. Втім, можливий альтернативний сценарій, у якому литовська армія зустріне противника зграєю дронів німецького виробництва. Військова гра показала, що у такому випадку колони ЗС РФ завернуть вже через 10 днів. Які існують сценарії вторгнення РФ в Литву та який варіант врятує Вільнюс?

Американські військові експерти провели симуляцію гіпотетичного вторгнення РФ в Литву, шукаючи варіант, за якого Вільнюс переможе, ідеться у статті медіа The Times. В підсумку сформували два основних сценарії: оточення Вільнюса та окупації військами РФ країни НАТО (протягом 5 днів) та здобуття переваги на першій фазі вторгнення з недопущенням наступного просування (10 днів). Фокус відшукав інфографіку з можливими напрямками удару РФ, за якою можна побачити ситуацію для Литви.

У першому сценарії ішлося про те, що ЗС РФ прямують на Вільнюс з трьох напрямків — через східні райони Латвії, з території Білорусі, з російського анклаву у Калінінградській області. Столиця Литва вже на 5-й день опиняється в оточенні. При цьому члени НАТО не дійдуть згоди щодо військової реакції альянсу через політичні суперечки. Тим часом РФ повністю окупує країну НАТО і почне закріплюватись, погрожуючи світу ядерним ударом, якщо буде спроба на деокупацію.

Відео дня

Зауважмо, на інфографіці з умовними напрямками атаки РФ бачимо, що Литва не має сухопутного кордону з материковою частиною Росії й не сусідить з центральноєвропейськими країнами-членами НАТО, наприклад, з Польщею чи Німеччиною. Поруч з нею Латвія — член НАТО з військовими базами Адажі та Лієлварде та власними Збройними силами у розмірі 31 тис. осіб. Натомість на півночі — союзник РФ Білорусь, яка днями отримала ядерні боєголовки, Сувальський коридор, яким без проблем їдуть ешелони з ПФ, та Калінінград з військовими базами Москви.

Вторгнення в Балтію — гіпотетичні напрямки атаки ЗС РФ Фото: LRT

У другому сценарії Литва не чекає рішення НАТО і починає оборону. Військова гра показала, що у цьому випадку стануть у нагоді 12 тис. дронів-камікадзе HX-2 від німецької компанії Helsing. HX-2 — це баражуючий боєприпас, схожий на російський "Ланцет", який має дальність 96 км, швидкістю 220 км/год, загальною вагою 12 кг та вагою бойової частини в 4 кг. Безпілотники можуть нести шрапнель або бойову частину, яка може пробити броню російських танків, пояснили на The Times. Їхня основна перевага — система наведення на ШІ, які дає можливість влучати навіть в умовах щільних засобів РЕБ.

Вторгнення в Балтію — як працює HX-2 від Helsing

Військові експерти зімітували застосування цього дрона Збройними силами Литва та побачили, що таким чином можна зупинити першу фазу російського вторгнення. Колишній службовець Пентагону Грег Мелчер пояснив, що HX-2 спинять "три російські армії першого ешелону протягом одного-двох тижнів". Цього часу, на думку аналітика, вистачить, щоб на поле бою прибули війська НАТО по статті 5 Договору або війська "коаліції охочих".

Вторгнення в Балтію — деталі

Зазначимо, на початку березня 2026 року медіа писали про зростання загрози вторгнення РФ в країни Балтії. Серед іншого, видання Bild опублікувало карту можливих ударів: аналітики нагадали, що німецькі журналісти публікували аналогічні схеми перед російським нападом на Україну, і вони справді показали реальний рух колон ЗС РФ.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є загроза нового вторгнення РФ з боку Білорусі: Мінськ відповів, за яких умов вступить у війну.