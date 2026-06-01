Загроза "Шахедів" для траси Київ-Чоп: коли Україна першою вдарить по Білорусі, — "Флеш" (відео)

З боку Білорусі справді є загроза, оскільки російські війська раніше облаштували точки з ретрансляторами для керування дронами-камікадзе "Шахед" Росії, якими били по Україні, сказав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Загроза зросте, якщо РФ збудує військові бази для пуску безпілотників. У такому випадку українські збройні сили атакуватимуть ці об'єкти.

Українська розвідка бачить активність на території Білорусі, оскільки там будують дороги та укріплення, сказав Бескрестнов на YouTube-каналі журналістки Дарини Трунової. Попередні випадки, коли Мінськ дозволяв росіянам діяти на своїй території, вилились в атаки радіокерованих "Шахедів" по залізничних шляхах, які ідуть через Ковель. Цю загрозу знешкодили, уточнив "Флеш". Якщо буде загроза для траси "Київ-Чоп", Україна відповість, наголосив він.

Радник міністра оборони відповів на питання щодо можливої атаки РФ з боку Білорусі. Найперше, він попередив про заходи для захисту траси "Київ-Чоп" та розглянув можливість атаки "Шахедів" та ОТРК "Искандер" по логістиці. З його слів, "Искандер"не б'є по рухомих цілях, тому трасі це не загрожує. З іншого боку, цю задачу можуть виконати радіокеровані дрони, але не ясно, як росіяни впізнаватиму військові цілі: на дорозі немає колон військової техніки, як, наприклад, під Донецьком.

Відео дня

"Ми дійсно розуміємо ці ризики і будемо відповідати. Що у нас є? Є перехоплювачі класичні, якими ми будемо працювати. У нас є засоби — інше ППО, у нас є засоби РЕБ проти мереж. Будемо намагатися зберігати нашу трасу", — сказав він.

"Флеш" нагадав, що ситуація змінилась з 2022 року: кордони укріплені й, до всього, будь-яку спробу просунутись танковими колонами зупинять ударами FPV-дронів. На його думку, мета можливої атаки з півночі, — це відволікти бойові підрозділи ЗСУ та розтягнути фронт.

Ще одне питання стосувалось нових ударів РФ по Києву. Зі слів Бескрестнова, під час попередніх обстрілів росіяни били по підприємствах, на яких вже давно немає виробництва. Головна мета цих ударів — показати "картинку" російському населенню. Радник міністра оборони також виклав кілька тез про роботу засобів ППО. По-перше, у Бескрестнова є скепсис щодо появи українського дешевого аналога ЗРК Patriot, оскільки на це потрібні десятиліття та мільйонні капіталовкладення, чого немає. По-друге, він відзначив "малу ППО", яка збиває "Шахеди": краще працюють засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

OSINTери поки не публікували супутникові фото баз у Білорусі з полігонами для пуску "Шахедів". Орієнтовно, на території цієї країни перебуває близько 2 тис. солдатів ЗС РФ, а Мінськ має 45-тисячну контрактну армію. Зауважмо, названа "Флешем" траса Е-40 "Київ-Чоп" проходить за 100 км від північного кордону та у неї вливають дороги з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Вторгнення з Білорусі — як проходит траса Е-40 Київ-Чоп Фото: Google Maps

Вторгнення з Білорусі — деталі

Зазначимо, на початку травня президент України Володимир Зеленський відвідав п'ять областей на північному кордоні та заявив, що є загроза нового вторгнення РФ з боку Білорусі. Ішлося про загрозу як для Київської, Чернігівської областей, так і про Волинську, Рівненську та Житомирську області.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує атакувати: повторив ті ж слова, які говорив напередодні вторгнення 24 лютого 2024 року. Свіжа заява пролунала 18-21 травня, коли відбувались спільні російсько-білоруські військові навчання. Під час навчань ракетна бригада тренувалась заряджати ОТРК "Искандер" на базі в Осиповичах, а Міноборони РФ заявило, що привезло в Білорусь ядерні боєголовки. При цьому Лукашенко запевни, що відповість Україні лише у випадку атаки з її боку, і тоді "на допомогу" прийдуть ЗС РФ.

Нагадуємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, як Україна укріплює кордон з Білоруссю та які загрози бачать через дії РФ, яка буде під контроль військову інфраструктуру союзницької держави.