160 км от фронта: "Азов" показал, как выглядят улицы Мариуполя с дронов

Военные 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" показали свою работу над Мариуполем — городом, в котором когда-то базировался тогда еще батальон "Азов". Сейчас город находится под российской оккупацией и находится в 160 км от линии боевого соприкосновения.

В то же время военные с помощью разведывательно-ударного комплекса достигли города, пролетели над улицами, а также нанесли ряд ударов по технике оккупантов. Видео было опубликовано на странице 1-го корпуса НГУ "Азов".

В заметке отметили, что украинские пилоты продолжают патрулировать дороги на глубине 160 километров от линии боевого соприкосновения.

Сейчас российские оккупанты используют украинские дороги в Мариуполе и в его окрестностях для перемещения личного состава и другого военного оборудования.

"1-й корпус НГУ "Азов" продолжает создание "санитарной зоны" для российской логистики. Глубина ударов будет расти. "Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет", — отметили в посте.

Ранее появилось видео, где FPV-дроны 1-го корпуса "Азова" Национальной гвардии Украины держат под огневым контролем четыре логистические пути Вооруженных сил Российской Федерации, которые проходят через центр Донецка. Беспилотники средь бела дня залетели в глубокий тыл оккупантов, при этом не заметно, чтобы им мешали средства противовоздушной обороны.

Военный обозреватель Дэвид Акс обращает внимание и на сам аппарат, который достиг центра Донецка, — это беспилотник Hornet с искусственным интеллектом на борту, новейшее пополнение украинского арсенала.

Напомним, что 5 мая 2026 года на странице Facebook 12 бригады "Азов" НГУ появилось видео, на котором показали эволюцию подразделения в течение 12 лет. В состав батальона вошли активисты объединений "Автомайдан" и "Патриоты Украины", которые принимали участие в событиях Революции Достоинства на Майдане. Подразделение сформировалось в Бердянске, первый командир — политик и общественный деятель Андрей Билецкий.

Напоминаем, в 2025 году медиа рассказали о новом наборе в "Азов": подразделение начало рекрутинг иностранцев.