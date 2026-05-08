160 км від фронту: "Азов" показав, як виглядають вулиці Маріуполя з дронів

Військові 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" показали свою роботу над Маріуполем — містом, у якому колись базувався тоді ще батальйон "Азов". Наразі місто перебуває під російською окупацією та знаходиться в 160 км від лінії бойового зіткнення.

Водночас військові за допомогою розвідувально-ударного комплексу досягли міста, пролетіли над вулицями, а також завдали низку ударів по техніні окупантів. Відео було опубліковане на сторінці 1-го корпусу НГУ "Азов".

У дописі зазначили, що українські пілоти продовжують патрулювати дороги на глибині 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Наразі російські окупанти використовують українські дороги в Маріуполі і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання.

"1-й корпус НГУ "Азов" продовжує створення "санітарної зони" для російської логістики. Глибина ударів зростатиме. "Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде", — зазначили у пості.

Відео дня

Раніше з'явилося відео, де FPV-дрони 1-го корпусу "Азову" Національної гвардії України тримають під вогневим контролем чотири логістичні шляхи Збройних сил Російської Федерації, які проходять через центр Донецька. Безпілотники серед білого дня залетіли в глибокий тил окупантів, при цьому не помітно, щоб їм заважали засоби протиповітряної оборони.

Військовий оглядач Девід Акс звертає увагу і на сам апарат, який досягнув центра Донецька, — це безпілотник Hornet зі штучним інтелектом на борту, новітнє поповнення українського арсеналу.

Нагадаємо, що 5 травня 2026 року на сторінці Facebook 12 бригади "Азов" НГУ з'явилось відео, на якому показали еволюцію підрозділу протягом 12 років. До складу батальйону увійшли активісти об'єднань "Автомайдан" та "Патріоти України", які брали участь у подіях Революції Гідності на Майдані. Підрозділ сформувався у Бердянську, перший командир — політик та громадський діяч Андрій Білецький.

Нагадуємо, у 2025 році медіа розповіли про новий набір у "Азов": підрозділ почав рекрутинг іноземців.