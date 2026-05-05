5 травня відзначають 12 річницю "Азову": історія бригади спецпризначення з 2014 і по сьогодні (відео)

5 травня 2026 року 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України відзначає 12 річницю створення. 12 років тому добровольчий підрозділ став на оборону України від гібридного вторгнення Російської Федерації, у 2022 році — боронив Маріуполь та "Азовсталь". У 2025 — став основою 1 корпусу НГУ, у 2026 — тримає гарячі відтинки фронту. Як бійці "Азову" тримають оборону та як набирають бійців?

5 травня 2026 року на сторінці Facebook 12 бригади "Азов" НГУ з'явилось відео, на якому показали еволюцію підрозділу протягом 12 років. Бачимо, що все почалось з активістів Революції Гідності, які весною-влітку 2014 року мали перші сутички під Маріуполем з бойовиками так званої "ДНР". Потім — бої під час АТО, а далі — бої з 22 лютого 2022 року і по сьогодні. На відео — трансформація бійців та зброї: на початку — це звичайне озброєне формування МВС-НГУ, а тепер — воїни у суперекіпіруванні, які керують дронами та НРК.

5 травня 2014 року з'явився один з перших добровольчих формувань МВС України — батальйон "Азов". До складу батальйону увійшли активісти об'єднань "Автомайдан" та "Патріоти України", які брали участь у подіях Революції Гідності на Майдані. Підрозділ сформувався у Бердянську, перший командир — політик та громадський діяч Андрій Білецький. Тим часом відбулись перші сутички з бойовиками "ДНР", які спершу обстріляли автобус з бійцями біля Мангушу, потім — спробували взяти під контроль Маріуполь. Інші сутички та бої — у районі Шахтарського, Торезу, Сніжного, Мар'їнки, в Іловайську, на Світлодарській дузі, у Широкиному, Бердянському та ін.

У вересні 2014 року батальйон перетворився у полк, у червні 2015 — у бригаду спецпризначення НГУ. У 2017 році командування прийняв Денис Прокопенко "Редіс", який керував підрозділом на момент повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 році. Бійці три місяці тримали оборону Маріуполя та заводу "Азовсталь", поки у травні за наказом головнокомандувача не пішли у полон. Протягом чотирьох років "азовців" поступово повертають з полону, але станом на кінець 2025 року у російських колоніях і далі перебуває 800 бійців.

Полонені бійці "Азову" — дані про повернення з РФ 2022-2025 роки Фото: Слово і Діло

У 2025 році 12 бригада "Азов" стала основою для створення 1 корпусу НГУ. Командувач корпусу — Прокопенко, а командир бригади — підполковник Богдан Грішенков "Пугач". На порталі бригади є інформація про рекрутинг нових бійців: відбирають кращих кандидатів, які підсилять підрозділ. Вказується, що є рекрутингові центри у 12 великих містах України — від Києва та Львова до Полтави та Дніпра.

З осені 2025 року і по сьогодні 12 бригада "Азов" НГУ тримає оборону на Добропільському напрямку. У серпні 2025 підрозділи ЗС РФ зуміли прорватись на глибину 15-20 км вглиб українських позицій, і тому на цю ділянку перевели "азовців" та інші підрозділи Сил оборони. Спільними зусиллями ворога відкинули: на карті проєкту DeepState бачимо, що лінія боїв проходить північніше Покровська та Мирнограда, але до Добропілля — близько 10 км.

Бригада "Азов" — зона відповідальності на Донеччині, весна 2026 року Фото: DeepState

На сторінці 12 бригади "Азов" на 12 річницю підрозділу є розповіді про окремих бійців: як, наприклад, дитячий анестезіолог перетворився у командира медичної роти "Анеста". Також ідеться про використання дронів "Баба Яга", які передають зброю, БЧ та інші необхідні речі піхоті на передовій. Є кадри ураження живої сили противника: відео з дронів, які наздогнали солдатів РФ у зоні відповідальності бригади на Донеччині.

Тим часом 16 квітня у мережі з'явились кадри з камер дронів "Азову", які літали над центром окупованого Донецька та били по вантажівках ЗС РФ на навколишніх автотрасах. У дописі підрозділу вказано, що вдалось взяти під вогневий контроль логістику російської армії, яка проходить навколо обласного центру: зброю та снаряди прямували на Гуляйпільський, Покровський, Краматорський та інші напрямки, але тепер рух ускладнився.

Нагадуємо, у 2025 році медіа розповіли про новий набір у "Азов": підрозділ почав рекрутинг іноземців.