5 мая отмечают 12 годовщину "Азова": история бригады спецназначения с 2014 и по сей день (видео)

5 мая 2026 года 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины отмечает 12 годовщину создания. 12 лет назад добровольческое подразделение стало на оборону Украины от гибридного вторжения Российской Федерации, в 2022 году — защищало Мариуполь и "Азовсталь". В 2025 — стал основой 1 корпуса НГУ, в 2026 — держит горячие отрезки фронта. Как бойцы "Азова" держат оборону и как набирают бойцов?

5 мая 2026 года на странице Facebook 12 бригады "Азов" НГУ появилось видео, на котором показали эволюцию подразделения в течение 12 лет. Видим, что все началось с активистов Революции Достоинства, которые весной-летом 2014 года имели первые столкновения под Мариуполем с боевиками так называемой "ДНР". Затем — бои во время АТО, а дальше — бои с 22 февраля 2022 года и по сей день. На видео — трансформация бойцов и оружия: в начале — это обычное вооруженное формирование МВД-НГУ, а теперь — воины в суперэкипировке, которые управляют дронами и НРК.

5 мая 2014 года появился один из первых добровольческих формирований МВД Украины — батальон "Азов". В состав батальона вошли активисты объединений "Автомайдан" и "Патриоты Украины", которые принимали участие в событиях Революции Достоинства на Майдане. Подразделение сформировалось в Бердянске, первый командир — политик и общественный деятель Андрей Билецкий. Между тем состоялись первые столкновения с боевиками "ДНР", которые сначала обстреляли автобус с бойцами возле Мангуша, затем — попытались взять под контроль Мариуполь. Другие столкновения и бои — в районе Шахтерского, Тореза, Снежного, Марьинки, в Иловайске, на Светлодарской дуге, в Широкино, Бердянском и др.

В сентябре 2014 года батальон превратился в полк, в июне 2015 — в бригаду спецназначения НГУ. В 2017 году командование принял Денис Прокопенко "Редис", который руководил подразделением на момент полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Бойцы три месяца держали оборону Мариуполя и завода "Азовсталь", пока в мае по приказу главнокомандующего не ушли в плен. В течение четырех лет "азовцев" постепенно возвращают из плена, но по состоянию на конец 2025 года в российских колониях и дальше находится 800 бойцов.

Пленные бойцы "Азова" — данные о возвращении из РФ 2022-2025 годы Фото: Слово и Дело

В 2025 году 12 бригада "Азов" стала основой для создания 1 корпуса НГУ. Командующий корпуса — Прокопенко, а командир бригады — подполковник Богдан Гришенков "Пугач". На портале бригады есть информация о рекрутинге новых бойцов: отбирают лучших кандидатов, которые усилят подразделение. Указывается, что есть рекрутинговые центры в 12 крупных городах Украины — от Киева и Львова до Полтавы и Днепра.

С осени 2025 года и по сей день 12 бригада "Азов" НГУ держит оборону на Добропольском направлении. В августе 2025 подразделения ВС РФ сумели прорваться на глубину 15-20 км вглубь украинских позиций, и поэтому на этот участок перевели "азовцев" и другие подразделения Сил обороны. Совместными усилиями врага отбросили: на карте проекта DeepState видим, что линия боев проходит севернее Покровска и Мирнограда, но до Доброполья — около 10 км.

Бригада "Азов" — зона ответственности в Донецкой области, весна 2026 года Фото: DeepState

На странице 12 бригады "Азов" на 12 годовщину подразделения есть рассказы об отдельных бойцах: как, например, детский анестезиолог превратился в командира медицинской роты "Анеста". Также говорится об использовании дронов "Баба Яга", которые передают оружие, БЧ и другие необходимые вещи пехоте на передовой. Есть кадры поражения живой силы противника: видео с дронов, которые догнали солдат РФ в зоне ответственности бригады в Донецкой области.

Между тем 16 апреля в сети появились кадры с камер дронов "Азова", которые летали над центром оккупированного Донецка и били по грузовикам ВС РФ на окружающих автотрассах. В заметке подразделения указано, что удалось взять под огневой контроль логистику российской армии, которая проходит вокруг областного центра: оружие и снаряды направлялись на Гуляйпольский, Покровский, Краматорский и другие направления, но теперь движение усложнилось.

Напоминаем, в 2025 году медиа рассказали о новом наборе в "Азов": подразделение начало рекрутинг иностранцев.