"Азов" хочет сформировать международный батальон: в бригаде рассказали, что ждет добровольцев

Иностранным добровольцам для начала придется пройти отбор. Как пишет The Guardian, он включает психологическую оценку и проверку на детекторе лжи, чтобы исключить возможность работы на российские спецслужбы.

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12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" планирует сформировать международный батальон для увеличения своей численности, поскольку Украина вступает в четвертый год полномасштабной войны. Командир подразделения с позывным "Карл" рассказал британской газете The Guardian, что "Азов" надеется набирать людей с военным опытом.

Он отметил, что "Украина меньше России" и нуждается в любой помощи в борьбе международного значения.

"Мы боремся за то, чтобы не позволить России приблизиться к Европе", — сказал он.

По словам военного, если Украина упадет, Москва будет угрожать Польше, странам Балтии и другим государствам, некоторые из которых меньше Украины.

Граждане других государств, которые имеют желание присоединиться к "Азову", проходят отбор. Это собеседование в Киеве, психологическая оценка и проверка на полиграфе, чтобы исключить возможность работы на российских спецслужбах.

После этого новобранцев ожидает двух- или трехмесячная подготовка. По словам "Карла", даже бойцы с опытом должны осваивать современные условия боевых действий в Украине, где активно используют дроны и артиллерию.

"Подготовка некоторых солдат в Европе не очень изменилась со времен Второй мировой войны", — отметил украинский боец.

После обучения те, кто хочет остаться, должны присоединиться к пехотным штурмовым подразделениям. Карл признал, что новобранцы со временем будут попадать в опасные ситуации.

"Реальность может быть довольно плохой, это война", — сказал он.

Сейчас "Азов" находится под Торецком на востоке Украины. Ожидается, что ситуация по всему фронту ухудшится для Украины, поскольку ожидается, что Трамп ограничит или сократит поток американской военной помощи, пытаясь положить конец конфликту, пишет The Guardian.

Напомним, 3 января на войне в Украине погиб уроженец Шотландии, 26-летний Джордан Маклахлан, который был военным медиком в рядах ВСУ.

28 декабря в Украине упростили получение вида на жительство для иностранцев, которые воюют за Украину или являются волонтерами.