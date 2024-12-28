Иностранным добровольцам в Украине упростили оформление вида на жительство: подробности

Иностранцы или лица без гражданства, которые помогают Вооруженным силам Украины в войне против России, могут претендовать на оформление вида на жительство. Кабинет министров принял соответствующее постановление, которое разработало оборонное ведомство.

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Иностранцы, которые минимум полгода помогают Силам обороны отражать российскую агрессию, смогут получить вид на жительство в Украине по новому, упрощенному механизму. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что Правительство утвердило порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия военного положения оказывают или оказывали помощь Украине в борьбе с российской агрессией, что предусмотрено Законом № 3897-ІХ от 20.08.2024.

Новый документ определяет:

механизм получения информации об иностранцах, которые помогают Силам обороны в зоне боевых действий;

требования к обращению;

сроки рассмотрения обращения министерствами обороны и внутренних дел;

подтверждение командиром воинского подразделения факта предоставления иностранцем помощи военным подразделениям;

перечень документов, которые необходимо предоставить Государственной миграционной службе для выдачи вида на жительство и уведомления об этом иностранца или лица без гражданства.

Как отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, благодаря правительственному решению более защищенными станут иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи.

Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник Фото: Министерство обороны Украины

"Также это постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев", — пояснил представитель МОУ.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу в Национальной гвардии. Кандидатам нужно пройти проверки, медицинскую комиссию и подписать контракт с подразделением НГУ на 3 или 5 лет.

Также Фокус писал, что 10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной спецслужбе транспорта. В пояснительной записке говорится, что принятие этого закона обусловлено текущей сложной ситуацией на фронте, а иностранные специалисты будут способствовать повышению боеготовности украинских сил.