Іноземним добровольцям в Україні спростили оформлення посвідок на проживання: подробиці

Іноземці або ж особи без громадянства, які допомагають Збройним силам Україні у війні проти Росії, можуть претендувати на оформлення посвідки на проживання. Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, яку розробило оборонне відомство.

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Іноземці, які щонайменше пів року допомагають Силам оборони відбивати російську агресію, зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні за новим, спрощеним механізмом. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що Уряд затвердив порядок видачі посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які у період дії воєнного стану надають чи надавали допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, що передбачено Законом № 3897-ІХ від 20.08.2024.

Новий документ визначає:

механізм отримання інформації про іноземців, які допомагають Силам оборони у зоні бойових дій;

вимоги до звернення;

терміни розгляду звернення міністерствами оборони та внутрішніх справ;

підтвердження командиром військового підрозділу факту надання іноземцем допомоги військовим підрозділам;

перелік документів, які необхідно надати Державній міграційній службі для видачі посвідки на тимчасове проживання та повідомлення про це іноземця або особи без громадянства.

Як зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, завдяки урядовому рішенню більш захищеними стануть іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог.

Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник Фото: Міністерство оборони України

"Також ця постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців", — пояснив представник МОУ.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу в Національній гвардії. Кандидатам потрібно пройти перевірки, медичну комісію й підписати контракт з підрозділом НГУ на 3 чи 5 років.

Також Фокус писав, що 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спецслужбі транспорту. У пояснювальній записці йдеться, що ухвалення цього закону зумовлене поточною складною ситуацією на фронті, а іноземні фахівці сприятимуть підвищенню боєготовності українських сил.