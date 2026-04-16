"Азов" взял под контроль логистику ВС РФ в Донецке: FPV летели прямо над центром (видео)

FPV-дроны 1-го корпуса "Азова" Национальной гвардии Украины держат под огневым контролем четыре логистические пути Вооруженных сил Российской Федерации, которые проходят через центр Донецка, показало видео от военных. Беспилотники средь бела дня залетели в глубокий тыл оккупантов, при этом не заметно, чтобы им мешали средства противовоздушной обороны. Как бойцам НГУ удалось провести БпЛА в тыл на расстояние более 60 километров?

Ударные дроны "Азова" патрулируют логистику ВС РФ на дорогах, которые через Донецк идут на Лисичанск-Горловку и на Зугрэс, свидетельствуют кадры в Telegram-канале 1 корпуса НГУ. Отмечается, что россияне ранее чувствовали себя в полной безопасности, но теперь эти пути поставки находятся под огневым контролем украинских беспилотников. На видео от "Азова" — схема логистики РФ через Донецк и видео, как FPV летит прямо над центральными улицами оккупированного областного центра. Кадры сняты недавно, поскольку улицы Донецка уже позеленели.

Военные опубликовали схему логистики РФ, которая направляется из Донецка на фронт через Донецкую кольцевую дорогу, Горловку, Зугрэс-Андреевку, Старобешево, Докучаевск. На видео подразделения SXLUD — кадры из Донецка: в объектив попала даже "Донбасс-Арена". При этом никаких попыток средств ПВО сбить воздушную цель не заметно. Зато украинские беспилотники нашли военную технику РФ и ударили по грузовикам. Видим, что для БпЛА не имело значения, где находятся авто, движутся они или стоят: каждый раз происходили поражения. Были как одиночные машины, так и колонны, которые попали под удар 1 корпуса "Азов". Среди прочего, заметно, что во время работы дроны могли использовать технологию захвата целей и машинное зрение.

Відео дня

"Работа пилотов в дальней операционной зоне подтверждает критическую неэффективность российских систем РЭБ и ПВО, которые ранее обеспечивали оккупантам ощущение полной безопасности в этих районах", — пояснили бойцы.

В заметке также отмечается, что под огневой контроль взяли логистику между Горловкой и Лисичанском, и поэтому военная техника ВС РФ обезвреживается на пути к фронту.

"Отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться", — предупредил "Азов".

Азов под Донецком — что происходит на фронте

На карте боевых действий проекта DeepState видно, что Донецк, над которым парили дроны "Азова", находится на расстоянии более 60 км от линии фронта. Через населенный пункт проходит несколько автодорог, по которым ВС РФ поставляют оружие и боезапас на Лиманское, Славянское, Покровское и, вероятно, Александровское-Гуляйпольское направления. Отныне, как заявили в 1 корпусе НГУ, это стало проблематичным.

Азов под Донецком — линия фронта по состоянию на 15 апреля Фото: DeepState

"Азовцы" не уточнили, какие именно беспилотники использовали, чтобы долететь до Донецка и взять под контроль логистику ВС РФ. Предыдущая известная спецоперация 1 корпуса НГУ — действия на Добропольском направлении около Покровска. Подразделение перебросили на указанное направление, поскольку ВС РФ прорвались на 15 км: вместе з другими частями Сил обороны, прорыв закрыли.

Отметим, Фокус писал о вариантах дронов, которые могли бы помочь "Азову" под Донецком. Об одном из них стало известно в 2024 году. Как рассказали медиа, дрон назывался "Бабай", был самолетного типа и летел на расстояние около 60 км.

Напоминаем, росСМИ показали украинский беспилотник "Жук", который, как заявлялось осенью 2025 года, мог лететь на расстояние 45 км.