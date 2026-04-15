На фронте заметили модернизированный дрон "Жук" ВСУ: что умеет новый беспилотник (видео)
Вооруженные силы Российской Федерации заметили на фронте обновленный украинский дрон, способный залететь на 40 км вглубь позиций противника. Устройство похоже на беспилотник "Жук", имеет цилиндрический корпус и видеокамеры, которые могут развернуться и "смотреть" вниз. Беспилотник демонстрировали осенью 2025 года. Как его модернизировали для нужд Сил обороны?
Украинский ударно-разведывательный беспилотник фигурировал на видео, которое 15 апреля появилось в репортаже росСМИ "РИА Новости". В кадр попал уцелевший дрон, при этом российский военный заявил, что это БпЛА "Жук" ВСУ. Видим, что указанное устройство имеет корпус в виде трубы, пенопластовые крылья, крестообразный хвост, отверстие для пристройки видеокамеры. Кроме того, на крыльях — сервоприводы, которые могут разворачивать миникамеры, чтобы осматривать землю, а не только смотреть вперед.
На видео слышно, что дрон "Жук" залетел на 40 км, способен нести боевую часть 2 кг. Отрезок фронта, на котором его заметили, — Харьковская область. Россияне отметили, что речь идет о недорогом изделии, которое "не жалко отправить в один конец" и которое выполняет и разведывательные, и ударные миссии. Заметим, окончательно не ясно, действительно ли на видео фигурирует "Жук", как уверяют в ВС РФ.
Дрон ВСУ — что известно о БпЛА "Жук" — что известно о БпЛА "Жук"
В ВСУ действительно могут использовать беспилотник с названием "Жук", о котором в октябре 2025 года рассказали на YouTube-канале "Милитарный". Изделие на видео отдаленно похоже на устройство, которое фигурировало на записи росСМИ. Впрочем, есть разница в диаметре корпуса, конфигурации крыльев и не заметно микрокамер на сервоприводах на крыльях. Дрон на видео милитарного портала разработан компанией "Атарна", запускается с катапульты и имеет систему донаведения на цель. Кроме того, есть возможность перенастроить изделие для работы на разных частотах в зависимости от потребностей фронта. Также уточняется, что БпЛА может иметь различные боевые части — осколочно-фугасные, кумулятивные. Максимальная дальность, которой достиг дрон "Жук", — до 67 км, слышно на видео.
Отметим, 2 марта Фокус писал о другом беспилотнике ВСУ, который эффективно отработал по российской цели. На видео, опубликованном советником министра обороны Сергеем Стерненко, фигурировал FPV-дрон, который догнал "Шахед" ВС РФ. Спикер пояснил, что кадры показывают мастерство оператора, который не только догнал российский беспилотник, но и направил FPV по объекту, который несется на большой скорости.
Между тем 14 апреля Генеральный штаб подтвердил результаты ударных дронов ВСУ, которые успешно отработали по цели в оккупированном Крыму. Выяснилось, что средства поражения взорвали РЛС "Небо-У", которая прикрывала территорию в радиусе 600-700 км. После этого появилась возможность запустить ракеты SCALP, которые поразили склад "Шахедов" под Донецком.
