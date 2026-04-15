На фронті помітили модернізований дрон "Жук" ЗСУ: що уміє новий безпілотник (відео)

Збройні сили Російської Федерації помітили на фронті оновлений український дрон, здатний залетіти на 40 км вглиб позицій противника. Пристрій схожий на безпілотник "Жук", має циліндричний корпус та відеокамери, які можуть розвернутись і "дивитись" донизу. Безпілотник демонстрували восени 2025 року. Як його модернізували задля потреб Сил оборони?

Український ударно-розвідувальний безпілотник фігурував на відео, яке 15 квітня з'явилось у репортажі росЗМІ "РИА Новости". У кадр потрапив уцілілий дрон, при цьому російський військовий заявив, що це БпЛА "Жук" ЗСУ. Бачимо, що вказаний пристрій має корпус у вигляді труби, пінопластові крила, хрестоподібний хвіст, отвір для прилаштування відеокамери. Крім того, на крилах — сервоприводи, як можуть розвертати мінікамери, щоб оглядати землю, а не лише дивитись вперед.

Дрон ЗСУ — як виглядає "Жук", який помітили на Харківському напрямку

На відео чути, що дрон "Жук" залетів на 40 км, здатен нести бойову частину 2 кг. Відтинок фронту, на якому його помітили, — Харківська область. Росіяни зауважили, що ідеться про недорогий виріб, який "не шкода відправити в один кінець" і який виконує і розвідувальні, і ударні місії. Зауважмо, остаточно не ясно, чи справді на відео фігурує "Жук", як запевняють у ЗС РФ.

Дрон ЗСУ — що відомо про БпЛА "Жук"

У ЗСУ справді можуть використовувати безпілотник з назвою "Жук", про який у жовтні 2025 року розповіли на YouTube-каналі "Мілітарний". Виріб на відео віддалено схожий на пристрій, який фігурував на записі росЗМІ. Втім, є різниця у діаметрі корпусу, конфігурації крил та не помітно мікрокамер на сервоприводах на крилах. Дрон на відео мілітарного порталу розроблений компанією "Атарна", запускається з катапульти та має систему донаведення на ціль. Крім того, є можливість переналаштувати виріб для роботи на різних частотах залежно від потреб фронту. Такоє уточнюється, що БпЛА може мати різні бойові частини — осколково-фугасні, кумулятивні. Максимальна дальність, якої досягнув дрон "Жук", — до 67 км, чути на відео.

Дрон ЗСУ — можливості безпілотника "Жук"

