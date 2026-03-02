FPV-дрон Sky Rusoriz яскраво влучив у "Шахед" ЗС РФ: Стерненко пояснив секрет удару (відео)

Зенітний FPV-дрон Збройних сил України наздогнав російський дрон-камікадзе "Шахед", при чому обидва об'єкти неслись на великій швидкості, розповів волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненка. На відео, яке з'явилось у мережі, показали кадри складної спецоперації, коли оператор проявив майстерність, щоб навести БпЛА на ворожу ціль. Як дрон вдарив по російському "Шахеду" та чому це не так просто, як здається на відео?

Проблема "звичайного" зенітного FPV-дрона, який працює по "Шахеду", полягає у різниці швидкостей обох повітряних об'єктів, ідеться у дописі Стерненка у Telegram-каналі. Секрет влучання полягає у тому, що ворожий БпЛА спершу слід наздогнати попри високу швидкість, а потім оператор має проявити високу майстерність, щоб врізатись у ціль.

Допис Стерненка з'явився вдень 2 березня. Радник глави Міноборони наголосив, що влучання звичайного зенітного FPV-дрона по "Шахеду" — подія, яка "чисто технічно можлива", але вимагає значної майстерності оператора. Волонтер опублікував 40-секундне відео з кадрами відпрацювання українського БпЛА. На записі бачимо два фрагменти: один знятий камерою FPV-дрона, другий — камерою, яка з іншого ракурсу знімала весь процес "перегонів". Перші секунди показують, як ледь помітна крапка, FPV-дрон, здригаючись та гудучи, підлітає до "Шахеда", зумівши порівнятись з ним на одній швидкості. Наступні кілька секунд — "очі" зенітного безпілотника, який наздоганяє ціль, за мить прискорюється та влучає у російський дрон. Останні секунди — вибух у точці, в якій "Шахед" зустрівся зі "звичайним зенітним FPV".

Відео дня

"Чисто технічно це можливо, однак надзвичайно складно через різницю у швидкості зенітного дрона та Шахеда і потребує дуже високої майстерності оператора", — написав Стерненко.

Стерненко прямо не вказав, який саме зенітний БпЛА підірвав російський "Шахед". При цьому він зауважив, що опубліковане ним відео — це ті самі кадри, які вразили користувача X з ніком lucky__soldier, який під час стріму побачив відпрацювання FPV-дрона проєкту Sky Rusoriz.

Sky Rusoriz — проєкт з виготовлення FPV-дронів різних типів, які ЗСУ отримують за проєктом Стерненка "Небесний русоріз". У каналі волонтера є не один приклад використання таких безпілотників. Серед них — кадри від серпня 2025 року, коли БпЛА знищили дев'ять російських безпілотників (4 Zala, 2 Supercam, 2 Ланцети та 1 Орлан). У рамках проєкту українські військові отримують зенітні FPV. Якщо врахувати можливості звичайного "Шахеда" (нереактивного), який вони повинні наздогнати та підірвати, то їхня швидкість має бути не менш як 185 км/год.

Зенітні дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про зенітні дрони ЗСУ, які використовуються для збиття дронів-камікадзе "Шахед" та БпЛА інших типів (ударних та розвідувальних). Наприклад, у грудні 2025 року стало відомо про можливості дронів Sting від компанії "Дикі шершні". З'ясувалось, що Sting може збити креативний БпЛА "Шахед", який рухається на швидкості близько 400-500 км/год. Ще один варіант — зенітний дрон P1-SUN, який працює на висоті 5 км і на швидкості до 300 км/год. Крім того, медіа розповіли про можливості чотирипропелерного БпЛА Ostopus, які виготовляються у Великій Британії.

Нагадуємо, 27 лютого у мережі з'явились кадри роботи українського літака Ан-28, який "вполював" російський "Шахед". Крім того, раніше військові показали роботу на тренувально-спортивному літаку Як-52, який, як з'ясувалось, також уміє збивати дрони-камікадзе ЗС РФ.