Дрони Octopus вироблятимуть у Британії: яка кількість перехоплювачів "Шахедів" надійде у ЗСУ

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду, згідно з якою британські підприємства отримали можливість виготовляти дрони-перехоплювачі Octopus. Очікувана продуктивність виробництва — кілька тисяч на місяць. Втім не ясно, як швидко почнуться постачання Збройним силам України.

Завдяки новій ліцензійній угоді Україна отримає більше дронів Octopus, які ефективно збивають російські дрони-камікадзе "Шахед", написав міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі. Планують налагодити масове виробництво, і таким способом підсилять українську систему протиповітряної оборони.

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дасть змогу виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", — написав посадовець.

Дрони ЗСУ — що відомо про Octopus

Octopus — дрони-прехоплювачі, які мають Х-подібні крила, на кожному з яких розміщено по електромотору. Технічні характеристики, система навігації та управління цими безпілотниками не відомі, написали на Defense Express. Єдине, що розповіли під час виставки у Британії, — Octopus коштує менш як 10% ціни "Шахеда", який збиває [10% від ціни ударного БпЛА РФ за 20–50 тис. дол. — це 2–5 тис. дол. за перехоплювач].

У статті медіа "Forbes Україна" за 14 листопада навели дані розробників, які повідомили, що протягом останніх двох місяців Octopus знищили понад 20 "Шахедів" (згідно зі звітами Повітряних сил, у жовтні-листопаді 2025 року РФ запустила приблизно 6200 дронів-камікадзе). Тоді ж Шмигаль написав, що вказані перехоплювачі працюють "вночі, під глушінням, на низьких висотах".

Деталі виробництва Octopus

На порталі Defense Express нагадали, що Octopus показали на виставці DSEI 2025, яка відбулась у вересні 2025 року. З'ясувалось, що у Британії для виробництва українських дронів різних типів створили компанію Ukrspecsystems UK та інвестували 200 млн фунтів стерлінгів у будівництво. Очікувалось, що компанія збудує "завод площею 11 000 кв. м у Мілденхоллі, а також випробувальний та навчальний центр на аеродромі Елмсетт приблизно за 70 км поблизу Іпсвіча". Тим часом вже 20 листопада з'явились перші відео, на яких британці відкрито показували виробничі цехи та процес складання: не вказується, чи є заходи безпеки.

На порталі Міноборони України є інформація про виробництво дронів Octopus. Зокрема, 14 листопада відомство повідомило, що перехоплювачі "Шахеди" почали виготовляти три заводи в Україні. При чому ще 11 — проходять перевірку і також приєднаються до процесу. Тим часом на початку листопада президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа розповів про очікувані темпи виготовлення дронів-перехоплювачів Octopus. З його слів, ідеться про 600–800 пристроїв на добу [18–24 тис. на місяць — ред.].

Нагадуємо, 13 листопада 5 окрема важка механізована бригада (5 ОВМБР) опублікувала відео з кадрами роботи дрона-перехоплювача, який вполював російський БпЛА-розвідник. Тим часом у компанії "Генерал Черешня" показали коптер Bullet, здатний збивати російські "Шахеди".