Дроны Octopus будут производить в Британии: какое количество перехватчиков "Шахедов" поступит в ВСУ

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение, согласно которому британские предприятия получили возможность производить дроны-перехватчики Octopus. Ожидаемая производительность производства — несколько тысяч в месяц. Впрочем не ясно, как быстро начнутся поставки Вооруженным силам Украины

Благодаря новой лицензионной сделке Украина получит больше дронов Octopus, которые эффективно сбивают российские дроны-камикадзе "Шахед", написал министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. Планируют наладить массовое производство, и таким образом усилят украинскую систему противовоздушной обороны

"Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с "шахедами". Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба", — написал чиновник.

Дроны ВСУ — что известно об Octopus

Octopus — дроны-прехватчики, которые имеют Х-образные крылья, на каждом из которых размещено по электромотору. Технические характеристики, система навигации и управления этими беспилотниками не известны, написали на Defense Express. Единственное, что рассказали во время выставки в Британии, — Octopus стоит менее 10% цены сбиваемого "Шахеда" [10% от цены ударного БПЛА РФ за 20-50 тыс. долл. — это 2-5 тыс. долл. за перехватчик].

В статье медиа "Forbes Украина" за 14 ноября привели данные разработчиков, которые сообщили, что в течение последних двух месяцев Octopus уничтожили более 20 "Шахедов" (согласно отчетам Воздушных сил, в октябре-ноябре 2025 года РФ запустила около 6200 дронов-камыкадзе). Тогда же Шмыгаль написал, что указанные перехватчики работают "ночью, под глушением, на низких высотах".

Детали производства Octopus

На портале Defense Express напомнили, что Octopus показали на выставке DSEI 2025, которая состоялась в сентябре 2025 года. Выяснилось, что в Британии для производства украинских дронов различных типов создали компанию Ukrspecsystems UK и инвестировали 200 млн фунтов стерлингов в строительство. Ожидалось, что компания построит "завод площадью 11 000 кв. м в Милденхолле, а также испытательный и учебный центр на аэродроме Элмсетт примерно в 70 км вблизи Ипсвича". Между тем уже 20 ноября появились первые видео, на которых британцы открыто показывали производственные цеха и процесс сборки: не указывается, есть ли меры безопасности.

На портале Минобороны Украины есть информация о производстве дронов Octopus. В частности, 14 ноября ведомство сообщило, что перехватчики "Шахеды" начали изготавливать три завода в Украине. При чем еще 11 — проходят проверку и также присоединятся к процессу. Между тем в начале ноября президент Владимир Зеленский во время общения с медиа рассказал об ожидаемых темпах изготовления дронов-перехватчиков Octopus. По его словам, речь идет о 600-800 устройств в сутки [18-24 тыс. в месяц — ред.].

Напоминаем, 13 ноября 5 отдельной тяжелой механизированной бригады (5 ОВМБР) опубликовала видео с кадрами работы дрона-перехватчика, который поймал российский БпЛА-разведчик. Тем временем в компании "Генерал Черешня" показали коптер Bullet, способный сбивать российские "Шахеды".