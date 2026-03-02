FPV-дрон Sky Rusoriz ярко попал в "Шахед" ВС РФ: Стерненко объяснил секрет удара (видео)

Зенитный FPV-дрон Вооруженных сил Украины догнал российский дрон-камикадзе "Шахед", причем оба объекта неслись на большой скорости, рассказал волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко. На видео, которое появилось в сети, показали кадры сложной спецоперации, когда оператор проявил мастерство, чтобы навести БпЛА на вражескую цель. Как дрон ударил по российскому "Шахеду" и почему это не так просто, как кажется на видео?

Проблема "обычного" зенитного FPV-дрона, который работает по "Шахеду", заключается в разнице скоростей обоих воздушных объектов, говорится в заметке Стерненко в Telegram-канале. Секрет попадания заключается в том, что вражеский БпЛА сначала следует догнать несмотря на высокую скорость, а затем оператор должен проявить высокое мастерство, чтобы врезаться в цель.

Сообщение Стерненко появилось днем 2 марта. Советник главы Минобороны подчеркнул, что попадание обычного зенитного FPV-дрона по "Шахеду" — событие, которое "чисто технически возможно", но требует значительного мастерства оператора. Волонтер опубликовал 40-секундное видео с кадрами отработки украинского БпЛА. На записи видим два фрагмента: один снят камерой FPV-дрона, второй — камерой, которая с другого ракурса снимала весь процесс "гонок". Первые секунды показывают, как едва заметная точка, FPV-дрон, вздрагивая и гудя, подлетает к "Шахеду", сумев сравняться с ним на одной скорости. Следующие несколько секунд — "глаза" зенитного беспилотника, который догоняет цель, через мгновение ускоряется и попадает в российский дрон. Последние секунды — взрыв в точке, в которой "Шахед" встретился с "обычным зенитным FPV".

"Чисто технически это возможно, однако чрезвычайно сложно из-за разницы в скорости зенитного дрона и Шахеда и требует очень высокого мастерства оператора", — написал Стерненко.

Стерненко прямо не указал, какой именно зенитный БпЛА взорвал российский "Шахед". При этом он отметил, что опубликованное им видео — это те же кадры, которые поразили пользователя X с ником lucky__soldier, который во время стрима увидел отработку FPV-дрона проекта Sky Rusoriz.

Sky Rusoriz — проект по изготовлению FPV-дронов разных типов, которые ВСУ получают по проекту Стерненко "Небесный русорез". В канале волонтера есть не один пример использования таких беспилотников. Среди них — кадры от августа 2025 года, когда БпЛА уничтожили девять российских беспилотников (4 Zala, 2 Supercam, 2 Ланцеты и 1 Орлан). В рамках проекта украинские военные получают зенитные FPV. Если учесть возможности обычного "Шахеда" (нереактивного), который они должны догнать и взорвать, то их скорость должна быть не менее 185 км/ч.

Зенитные дроны ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о зенитных дронах ВСУ, которые используются для сбивания дронов-камикадзе "Шахед" и БпЛА других типов (ударных и разведывательных). Например, в декабре 2025 года стало известно о возможностях дронов Sting от компании "Дикие шершни". Выяснилось, что Sting может сбить креативный БпЛА "Шахед", который движется на скорости около 400-500 км/ч. Еще один вариант — зенитный дрон P1-SUN, который работает на высоте 5 км и на скорости до 300 км/ч. Кроме того, медиа рассказали о возможностях четырехпропеллерного БпЛА Ostopus, которые изготавливаются в Великобритании.

Напоминаем, 27 февраля в сети появились кадры работы украинского самолета Ан-28, который "поймал" российский "Шахед". Кроме того, ранее военные показали работу на тренировочно-спортивном самолете Як-52, который, как выяснилось, также умеет сбивать дроны-камикадзе ВС РФ.