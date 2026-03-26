26 марта — День НГУ: как война изменила Нацгвардию и чем прославились "Азов" и "Хартия"

26 марта отмечают День Национальной гвардии Украины — праздник 90 тысяч воинов, часть из которых держат самые горячие отрезки фронта, а часть — следят за безопасностью внутри страны. 24 марта 51 гвардейцев получили награды и знаки отличия по случаю 12-летия военного формирования. Как изменились задачи НГУ во время полномасштабного вторжения и как воюют нацгвардейские корпуса?

Национальная гвардия существовала в первые годы независимости Украины, затем 14 лет этого формирования не было, но в 2014 году подразделения возродили, и они стали на защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Как пояснил командующий НГУ, генерал-майор Александр Пивненко, после нападения РФ изменилась роль нацгвардейцев. Раньше они были больше правоохранителями, а теперь — больше военные, сказал офицер. Фокус поздравляет Нацгвардию с профессиональным праздником, решив рассказать о деятельности корпусов и других подразделений НГУ в 2025-2026 годах и об управленческой реформе Сил обороны.

День НГУ 2026

Украинское командование ко Дню НГУ 2026 наградило воинов, которые проявили героизм во время выполнения боевого задания. Александр Пивненко 24 марта поздравил бойцов, которые "ценой сверхусилий, своей выдержки и стойкости, не дают противнику воплощать свои планы". Нацгвардия входит в состав МВД Украины: глава ведомства Игорь Клименко наградил 51 воина и отметил успехи подразделений беспилотных систем "Lazar's Group", "Крылья ОМЕГИ", "ТАЙФУН" и др. Также чиновник подчеркнул, что "Азов" и "Хартия" — это "одни из самых эффективных и профессиональных боевых соединений в Силах обороны страны".

Корпуса НГУ на фронте

В первые годы войны действовало семь бригад НГУ — "Буревій", "Спартан", "Рубеж", "Азов", "Хартия", "Червона калина", "Кара-Даг". В 2024 году в Украине началась управленческая реформа в армии, во время которой на основе существующих военных подразделений формировали корпуса. Новые образования получили единое командование, штаб, разведку, артиллерию и т.д. и отвечали за определенные отрезки фронта. В структурные НГУ появились два формирования — 1 корпус "Азов" и 2 корпус "Хартия": чем они отличились и эффективно ли воюют?

1 корпус "Азов" — военное формирование НГУ, в состав которого вошли бригады "Буревій", "Азов", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Любарт", артиллеристы, подразделения ПВО и беспилотников, отряд спецназа и учебный батальон. Официальная дата создания 1 корпуса — 7 марта 2025 года. На первую годовщину командир "Азова", бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко сказал, что в подразделении воюют "хорошо подготовленные и мотивированные солдаты". Офицер также вспомнил об успехах под Добропольем, когда "за провал на этом направлении полетели головы российских генералов".

"Известие о том, что на направление заходит Азов, заставляет противника бояться", — прозвучало на видео.

День НГУ 2026 — Прокопенко о создании 1 корпуса "Азов"

Битва под Добропольем. Достижения 1 корпуса НГУ, которые отметил Прокопенко, связаны с появлением так называемого "Добропольского прорыва" летом 2025 года. В течение нескольких дней подразделения ВС РФ прорвались на восток от Мирнограда: зашли вглубь украинских позиций на расстояние до 15 км, дошли почти до Доброполья, образовав вытянутые "клешни". На отрезок срочно зашел 1 корпус НГУ, а также 93 бригада, штурмовики, десантники и тому подобное. Благодаря серии успешных операций россиян оттеснили назад, часть — попала в окружение. К концу осени 2025 года на Добропольском направлении вернули контроль над 40 кв. км, показывает карта DeepState.

День НГУ 2026 — фронт под Добропольем до наступления 1 корпуса "Азов", 11 августа 2025 года Фото: DeepState

День НГУ 2026 — фронт под Добропольем после наступления 1 корпуса "Азов", 24 марта 2026 года Фото: DeepState

2 корпус "Хартия" — это военное формирование НГУ, в состав которого вошли нацгвардейские бригады "Хартия", "Спартан", "Рубеж", "Рейд", 18 Славянская бригада, и также артиллеристы, подразделения ПВО, беспилотников и логистики. Официальная дата создания 2 корпуса — 18 марта 2025 года. На первую годовщину командир 2 корпуса НГУ, полковник Игорь "Корнет" Оболенский, рассказал, что подразделение работало над объединением бригад, запустило собственную БЗВП и курсы командиров взводов. Кроме того, начали совместный проект с 3 корпусом по обучению офицеров. На видео с итогами годовой работы вспомнили об обороне Купянска, об оккупации которого Генштаб РФ отчитывался минимум три раза.

"Этот год доказал, что лучший опыт можно и нужно масштабировать. В 2026 году ждем объединения в одной полосе и под единым командованием", — написал Оболенский.

Купянская операция. Летом 2025 года подразделения ВС РФ создали плацдарм на реке Оскол и инфильтрировались через газовую трубу к северу от Купянска, а затем проникли вплоть до центральных улиц. В декабре началась украинская спецоперация — действовала поисково-ударная группировка "Хартия" из 2 корпуса НГУ, 14, 101 127 бригад, бойцов ССО, Центра "Альфа" СБУ, "Корда" и др. 12 декабря украинцы начали наступление и отбросили россиян с северных окраин, 12 января — вернули флаг на горсовет, а в феврале-марте в городе не осталось войск РФ.

День НГУ 2026 — фронт в Купянске до наступления 2 корпуса "Хартия", 19 октября 2025 года Фото: DeepState

День НГУ 2026 — фронт в Купянске после наступления 2 корпуса "Хартия", 24 марта 2026 года Фото: DeepState

Оценка реформы корпусов НГУ

Согласно концепции управленческой реформы, корпусная система должна была упростить руководство бригадами, которые получали единое командование, а не подчинялись различным тактическим группам, как раньше. Кроме того, корпуса держали бы определенные отрезки фронта, чтобы полностью отвечать за ситуацию. Определенные проблемы с воплощением реформы в жизнь отразились, в том числе, на корпусах НГУ.

1 корпус "Азов", согласно данным "Украинской правды", действительно получил задание от командования удерживать Добропольское направление. В то же время медиа написало, что на этом участке находится только бригада "Червона Калина", а остальные — приданные подразделения. Между тем другие части корпуса находятся на других участках и подчиняются другим командирам. Кроме того, командованием занимается не Денис Прокопенко, как должно быть, а командующий ДШВ Олег Апостол, говорится в статье.

2 корпус "Хартия" фигурирует в анализе военнослужащего и журналиста Юрия Бутусова. В частности, он отметил спецоперацию бойцов Оболенского в Купянске, которую провели малыми силами и с небольшими потерями. При этом также отмечается, что пять бригад корпуса разбросаны между различными участками фронта и таким образом не достигается главная цель реформы — одно большое формирование отвечает за один участок. Есть положительная оценка: "Хартия" вместе 3 корпусом ВСУ стандартизируют БЗВП, обучение офицеров и сержантов.

День НГУ 2026 — Бутусов об управленческой реформе и 2 корпусе "Хартия"

26 марта в Украине отмечают День НГУ — профессиональный праздник нацгвардейцев, которые вместе с другими бойцами Сил обороны сдерживают наступление ВС РФ.

