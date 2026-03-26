26 березня — День НГУ: як війна змінила Нацгвардію та чим прославились "Азов" і "Хартія"

26 березня відзначають День Національної гвардії України — свято 90 тисяч воїнів, частина з яких тримають найгарячіші відтинки фронту, а частина — стежать за безпекою всередині країни. 24 березня 51 гвардійців отримали нагороди та відзнаки з нагоди 12-річчя військового формування. Як змінились задачі НГУ під час повномасштабного вторгнення та як воюють нацгвардійські корпуси?

Національна гвардія існувала у перші роки незалежності України, потім 14 років цього формування не було, але у 2014 році підрозділи відродили, і вони стали на захист суверенітету й територіальної цілісності держави. Як пояснив командувач НГУ, генерал-майор Олександр Півненко, після нападу РФ змінилась роль нацгвардійців. Раніше вони були більше правоохоронцями, а тепер — більше військові, сказав офіцер. Фокус вітає Нацгвардію з професійним святом, розповівши про діяльність корпусів та інших підрозділів НГУ у 2025-2026 роках та про управлінську реформу Сил оборони.

День НГУ 2026

Українське командування до Дня НГУ 2026 нагородило воїнів, які проявили героїзм під час виконання бойового завдання. Олександр Півненко 24 березня привітав бійців та бійчинь, які "ціною надзусиль, своєї витримки й стійкості, не дають противнику втілювати свої плани". Нацгвардія входить до складу МВС України: глава відомства Ігор Клименко нагородив 51 воїна та відзначив успіхи підрозділів безпілотних систем "Lazar’s Group", "Крила ОМЕГИ", "ТАЙФУН" тощо. Також посадовець наголосив, що "Азов" та "Хартія" — це "одні з найефективніших та найпрофесійніших бойових з’єднань у Силах оборони країни".

Корпуси НГУ на фронті

У перші роки війни діяло сім бригад НГУ — "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Азов", "Хартія", "Червона калина", "Кара-Даг". У 2024 році в Україні почалась управлінська реформа в армії, під час якої на основі існуючих військових підрозділів формували корпуси. Нові утворення отримали єдине командування, штаб, розвідку, артилерію тощо та відповідали за визначені відтинки фронту. В структурні НГУ з'явились два формування — 1 корпус "Азов" та 2 корпус "Хартія": чим вони відзначились та чи ефективно воюють?

1 корпус "Азов" — військове формування НГУ, до складу якого увійшли бригади "Буревій", "Азов", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Любарт", артилеристи, підрозділи ППО та безпілотників, загін спецпризначенців та навчальний батальйон. Офіційна дата створення 1 корпусу — 7 березня 2025 року. На першу річницю командир "Азову", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко сказав, що у підрозділі воюють "добре підготовлені та вмотивовані солдати". Офіцер також згадав про успіхи під Добропіллям, коли "за провал на цьому напрямку полетіли голови російських генералів".

"Звістка про те, що на напрямок заходить Азов, змушує противника боятися", — пролунало на відео.

Битва під Добропіллям. Здобутки 1 корпусу НГУ, які відзначив Прокопенко, пов'язані з появою так званого "Добропільського прориву" влітку 2025 року. Протягом кількох днів підрозділи ЗС РФ прорвались на схід від Мирнограда: зайшли вглиб українських позицій на відстань до 15 км, дійшли майже до Добропілля, утворивши витягнуті "клешні". На відтинок терміново зайшов 1 корпус НГУ, і також 93 бригада, штурмовики, десантники тощо. Завдяки серії успішних операцій росіян відтиснули назад, частина — потрапила в оточення. До кінця осені 2025 року на Добропільському напрямку повернули контроль над 40 кв. км, показує карта DeepState.

День НГУ 2026 — фронт під Добропіллям до наступу 1 корпусу "Азов", 11 серпня 2025 року Фото: DeepState

День НГУ 2026 — фронт під Добропіллям після наступу 1 корпусу "Азов", 24 березня 2026 року Фото: DeepState

2 корпус "Хартія" — це військове формування НГУ, до складу якого увійшли нацгвардійські бригади "Хартія", "Спартан", "Рубіж", "Рейд", 18 Слов'янська бригада, і також артилеристи, підрозділи ППО, безпілотників та логістики. Офіційна дата створення 2 корпусу — 18 березня 2025 року. На першу річницю командир 2 корпусу НГУ, полковник Ігор "Корнет" Оболенський, розповів, що підрозділ працював над об'єднанням бригад, запустив власну БЗВП та курси командирів взводів. Крім того, почали спільний проєкт з 3 корпусом з навчання офіцерів. На відео з підсумками річної роботи згадали про оборону Куп'янська, про окупацію якого Генштаб РФ звітував мінімум три рази.

"Цей рік довів, що найкращий досвід можна і треба масштабувати. У 2026 році чекаємо на об’єднання в одній смузі і під єдиним командуванням", — написав Оболенський.

Куп'янська операція. Влітку 2025 року підрозділи ЗС РФ створили плацдарм на річці Оскіл та інфільтрувались через газову трубу на північ від Куп'янська, а потім проникли аж до центральних вулиць. У грудні почалась українська спецоперація — діяло пошуково-ударне угруповання "Хартія" з 2 корпусу НГУ, 14, 101 127 бригад, бійців ССО, Центру "Альфа" СБУ, "Корду" та ін. 12 грудня українці почали наступ та відкинули росіян з північних околиць, 12 січня — повернули прапор на міськраду, а в лютому-березні у місті не залишилось військ РФ.

День НГУ 2026 — фронт в Куп'янську до наступу 2 корпусу "Хартія", 19 жовтня 2025 року Фото: DeepState

День НГУ 2026 — фронт в Куп'янську після наступу 2 корпусу "Хартія", 24 березня 2026 року Фото: DeepState

Оцінка реформи корпусів НГУ

Згідно з концепцією управлінської реформи, корпусна система мала спростити керівництво бригадами, які отримували єдине командування, а не підпорядковувались різним тактичним групам, як раніше. Крім того, корпуси тримали б певні відтинки фронту, щоб повністю відповідати за ситуацію. Певні негаразди з втіленням реформи у життя відобразились, у тому числі, на корпусах НГУ.

1 корпус "Азов", згідно з даними "Української правди", справді отримав завдання від командування втримувати Добропільський напрямок. Водночас медіа написало, що на цій ділянці перебуває лише бригада "Червона Калина", а решта — придані підрозділи. Тим часом інші частини корпусу перебувають на інших ділянках та підпорядковуються іншим командирам. Крім того, командуванням займається не Денис Прокопенко, як мало б бути, командувач ДШВ Олег Апостол, ідеться у статті.

2 корпус "Хартія" фігурує в аналізі військовослужбовця та журналіста Юрія Бутусова. Зокрема, він відзначив спецоперацію бійців Оболенського в Куп'янську, яку провели малими силами та з невеликими втратами. При цьому також зауважується, що п'ять бригад корпусу розкидані між різними відтинками фронту і таким чином не досягається головна мета реформи — одне велике формування відповідає за одну ділянку. Є позитивна оцінка: "Хартія" разом 3 корпусом ЗСУ стандартизують БЗВП, навчання офіцерів та сержантів.

