"Віддавати території ніхто не буде": Україна зможе воювати ще декілька років, — командувач НГУ

Командувач Національної гвардії України та бригадний генерал Олександр Півненко пояснив, що справжня перемога для України означає повне повернення окупованих територій. На його думку, це завдання може розтягнутися на багато років, а сьогодні головним пріоритетом залишається виживання країни та контроль за фронтом.

У розмові з кореспондентом ВВС Джеремі Боеном Півненко зазначив, що стратегічною метою є повернення усіх українських земель, навіть якщо на це піде багато часу. Він підкреслив, що військову перемогу не обов’язково досягнути швидко, але вона залишається кінцевим завданням, заради якого варто тримати оборону.

Генерал також наголосив, що на сьогодні Україна не готова поступатися територіями. Хоч припинення вогню обговорювати можливо, добровільна здача земель не розглядається. Водночас він зауважив, що українські військові виконали б наказ Верховного Головнокомандувача, але населення не сприйняло б такі кроки, враховуючи втрати та страждання, які вже зазнала країна.

Відео дня

"Тому що ми правова країна. Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися?… Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", — заявив військовий.

Щодо боротьби з чисельно переважаючим противником Півненко підкреслив, що ключовим є економічний тиск та підтримка партнерів з Європи та США. Він пояснив, що кількістю вбитих солдатів війну не виграти, проте дії України вже завдають удару по російській економіці і ускладнюють відновлення після конфлікту.

"Післявоєнний період для них буде ще важчим, тому що треба буде пояснювати своєму народу, для чого взагалі ця війна була і для чого скільки втрат. Ми знаємо цілий регіон, де немає вже людей, в принципі, призовного віку", — зазначив Півненко.

Генерал також прокоментував твердження Дональда Трампа про нібито неминучу поразку України без швидкого припинення вогню. За словами військового, країна здатна воювати ще роками.

"Ну не зовсім. Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів — це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", — зазначив Півненко.

Він підкреслив, що українці втомилися від війни, але для них головне – визначити її справжню ціну. В цілому, припинення вогню може стати компромісом, але добровільна відмова від територій залишається неприйнятною.

До цього видання Reuters писало, що попри амбіції президента США Дональда Трампа завершити російсько-українську війну до літа 2026, реалізувати цей намір буде непросто, оскільки Росія не хоче укладати мир.

Ба більше, у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до швидкого завершення війни проти України та вірить у витривалість економіки РФ