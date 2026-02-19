Війна навряд закінчиться в 2026: розвідка Європи вказує на неготовність РФ до миру, — Reuters

Попри амбіції президента США Дональда Трампа завершити російсько-українську війну до літа 2026, реалізувати цей намір буде непросто. Усе через небажання Росії укладати мир.

Більше того, шанси досягти угоду про завершення війни цьогоріч оцінюються як низькі. Про це заявили керівники розвідувальних органів п'ятьох країн Європи у коментарі Reuters.

Там наголосили, що Росія використовує перемовини з США задля послаблення санкцій та укладання ділової угоди. Однак реальних кроків до миру Москва не здійснюють.

Перемовини, які пройшли у Женеві, один з очільників європейської розвідки назвав "театром переговорів".

На відміну від Дональда Трампа, європейські країни не вірять в готовність Путіна до укладання мирної угоди. На їхню думку, Москва прагне досягти стратегічні цілі, які не змінилися. Серед цілей — усунення Володимира Зеленського з посади президента, а також перетворення України на "нейтральний" буфер між Заходом та Росією.

Інший розвідник наголосив, що Росія не потребує швидкого миру, адже її економіка "не перебуває на межі колапсу".

Територіальних поступок може бути недостатньо

Однією з ключових вимог Росії, щодо якої наразі є розбіжності, є питання статусу територій Донецької області, які контролюються ЗСУ. РФ вимагає виводу українських військ з цієї території.

Водночас у розвідці вважають, що хоча РФ і задовільнить вихід ЗСУ з Донеччини, це не досягне ще однієї мети Кремля — зміна української влади.

Натомість інший розвідник наголошує, що територіальні поступки України щодо Донеччини не призведуть до мирної угоди. Однак це може відкрити шлях до реальних перемовин, де Росія озвучить нові вимоги.

Крім того, один з розвідників висловив стурбованість щодо ролі Європи у комунікації в перемовинах з Росією, адже наразі від Заходу перемовини контролює тільки США. Ба більше, американську делегацію очолюють Стів Віткофф, давній друг Трампа, та Джаред Кушнер, зять президента США.

Обидва чоловіки працювали над іншими конфліктами від імені Трампа, але жоден з них не є кваліфікованими дипломатами і не має жодного конкретного досвіду щодо Росії чи України.

У Білому домі у відповідь на запит про коментар заявили, що анонімна критика не допомагає зусиллям США та Трампа щодо завершення війни.

Росія намагається розділити перемовини на дві частини

Двоє розвідників звернули увагу про те, що Росія прагне розділити переговорний процес на дві частини: перший зосереджений на війні, а другий — на двосторонніх відносинах зі США, що передбачатиме послаблення санкцій та економічну співпрацю.

Зокрема, Зеленський заявляв з посиланням на розвідку, що американські та російські переговірники обговорювали двосторонні угоди про співпрацю на суму до 12 трильйонів доларів, які були запропоновані російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Європейські чиновники не надали подробиць щодо цих переговорів.

На думку одного з розвідників, ця пропозиція була зроблена, аби зацікавити Трампа та російських олігархів, які понесли втрату через війну, але чию прихильність до себе важливо зберегти для Путіна.

Водночас ще один розвідник припускає, що в другій половині 2026 року Росія може зіштовхнутися з серйозними фінансовими ризиками через обмеження РФ до ринків, до чого призвела санкції.

За оцінкою аналітиків, з якими спілкувалися Retuers, економіка Росії перебуває десь між стагнацією та рецесією після зростання лише на 1% минулого року.

Перемовини в Женеві — що відомо

Фокус розповідав про перемовини у Женеві, які пройшли 17-18 лютого. Перемовник США Стів Віткофф написав за підсумками першого дня зустрічі, що є успіхи, і пояснив, що успіх — це зустріч представників України та РФ.

Водночас голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що розмова у Женеві була "важка та ділова", але не відповів на питання, чи торкались питання історії, бойових дій, політичної та гуманітарної сфери. А голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що розмова з делегаціями РФ та США була "непроста".

17 лютого, перший раунд переговорів у Женеві тривав шість годин. При цьому західні медіа опублікували матеріали щодо дій делегацій РФ та України. Зокрема, припускали, що зустріч може зайти у глухий кут через політичну позицію Мединського. Крім того, The Economist натякали на ймовірні розбіжності між українськими представниками: частина начебто готова швидко домовлятись на умовах США, а частина пропонує зачекати.

