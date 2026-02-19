Война вряд ли закончится в 2026: разведка Европы указывает на неготовность РФ к миру, — Reuters

Несмотря на амбиции президента США Дональда Трампа завершить российско-украинскую войну до лета 2026 года, реализовать это намерение будет непросто. Все из-за нежелания России заключать мир.

Более того, шансы достичь соглашение о завершении войны в этом году оцениваются как низкие. Об этом заявили руководители разведывательных органов пяти стран Европы в комментарии Reuters.

Там отметили, что Россия использует переговоры с США для ослабления санкций и заключения деловой сделки. Однако реальных шагов к миру Москва не осуществляет.

Переговоры, которые прошли в Женеве, один из руководителей европейской разведки назвал "театром переговоров".

В отличие от Дональда Трампа, европейские страны не верят в готовность Путина к заключению мирного соглашения. По их мнению, Москва стремится достичь стратегические цели, которые не изменились. Среди целей — устранение Владимира Зеленского с должности президента, а также превращение Украины в "нейтральный" буфер между Западом и Россией.

Другой разведчик отметил, что Россия не нуждается в быстром мире, ведь ее экономика "не находится на грани коллапса".

Территориальных уступок может быть недостаточно

Одним из ключевых требований России, по которому сейчас есть разногласия, является вопрос статуса территорий Донецкой области, которые контролируются ВСУ. РФ требует вывода украинских войск с этой территории.

В то же время в разведке считают, что хотя РФ и удовлетворит выход ВСУ из Донецкой области, это не достигнет еще одной цели Кремля — смена украинской власти.

Зато другой разведчик отмечает, что территориальные уступки Украины по Донецкой области не приведут к мирному соглашению. Однако это может открыть путь к реальным переговорам, где Россия озвучит новые требования.

Кроме того, один из разведчиков выразил обеспокоенность относительно роли Европы в коммуникации в переговорах с Россией, ведь сейчас от Запада переговоры контролирует только США. Более того, американскую делегацию возглавляют Стив Уиткофф, давний друг Трампа, и Джаред Кушнер, зять президента США.

Оба мужчины работали над другими конфликтами от имени Трампа, но ни один из них не является квалифицированными дипломатами и не имеет никакого конкретного опыта в отношении России или Украины.

В Белом доме в ответ на запрос о комментарии заявили, что анонимная критика не помогает усилиям США и Трампа по завершению войны.

Россия пытается разделить переговоры на две части

Двое разведчиков обратили внимание на то, что Россия стремится разделить переговорный процесс на две части: первый сосредоточен на войне, а второй — на двусторонних отношениях с США, что будет предусматривать ослабление санкций и экономическое сотрудничество.

В частности, Зеленский заявлял со ссылкой на разведку, что американские и российские переговорщики обсуждали двусторонние соглашения о сотрудничестве на сумму до 12 триллионов долларов, которые были предложены российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Европейские чиновники не предоставили подробностей относительно этих переговоров.

По мнению одного из разведчиков, это предложение было сделано, чтобы заинтересовать Трампа и российских олигархов, которые понесли потерю из-за войны, но чью приверженность к себе важно сохранить для Путина.

В то же время еще один разведчик предполагает, что во второй половине 2026 года Россия может столкнуться с серьезными финансовыми рисками из-за ограничений РФ к рынкам, к чему привела санкции.

По оценке аналитиков, с которыми общались Retuers, экономика России находится где-то между стагнацией и рецессией после роста всего на 1% в прошлом году.

Переговоры в Женеве — что известно

Фокус рассказывал о переговорах в Женеве, которые прошли 17-18 февраля. Переговорщик США Стив Уиткофф написал по итогам первого дня встречи, что есть успехи, и объяснил, что успех — это встреча представителей Украины и РФ.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор в Женеве был "тяжелый и деловой", но не ответил на вопрос, касались ли вопросы истории, боевых действий, политической и гуманитарной сферы. А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что разговор с делегациями РФ и США был "непростой".

17 февраля, первый раунд переговоров в Женеве длился шесть часов. При этом западные медиа опубликовали материалы относительно действий делегаций РФ и Украины. В частности, предполагали, что встреча может зайти в тупик из-за политической позиции Мединского. Кроме того, The Economist намекали на вероятные разногласия между украинскими представителями: часть якобы готова быстро договариваться на условиях США, а часть предлагает подождать.

