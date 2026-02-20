"Отдавать территории никто не будет": Украина сможет воевать еще несколько лет, — командующий НГУ

Командующий Национальной гвардии Украины и бригадный генерал Александр Пивненко объяснил, что настоящая победа для Украины означает полное возвращение оккупированных территорий. По его мнению, эта задача может растянуться на много лет, а сегодня главным приоритетом остается выживание страны и контроль за фронтом.

В разговоре с корреспондентом ВВС Джереми Боэном Пивненко отметил, что стратегической целью является возвращение всех украинских земель, даже если на это уйдет много времени. Он подчеркнул, что военную победу не обязательно достичь быстро, но она остается конечной задачей, ради которой стоит держать оборону.

Генерал также отметил, что на сегодня Украина не готова уступать территории. Хотя прекращение огня обсуждать возможно, добровольная сдача земель не рассматривается. В то же время он отметил, что украинские военные выполнили бы приказ Верховного Главнокомандующего, но население не восприняло бы такие шаги, учитывая потери и страдания, которые уже понесла страна.

"Потому что мы правовая страна. Но ведь как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться?... Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", — заявил военный.

По борьбе с численно превосходящим противником Пивненко подчеркнул, что ключевым является экономическое давление и поддержка партнеров из Европы и США. Он пояснил, что количеством убитых солдат войну не выиграть, однако действия Украины уже наносят удар по российской экономике и затрудняют восстановление после конфликта.

"Послевоенный период для них будет еще тяжелее, потому что надо будет объяснять своему народу, для чего вообще эта война была и для чего сколько потерь. Мы знаем целый регион, где нет уже людей, в принципе, призывного возраста", — отметил Пивненко.

Генерал также прокомментировал утверждение Дональда Трампа о якобы неизбежном поражении Украины без быстрого прекращения огня. По словам военного, страна способна воевать еще годами.

"Ну не совсем. Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов — это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", — отметил Пивненко.

Он подчеркнул, что украинцы устали от войны, но для них главное — определить ее истинную цену. В целом, прекращение огня может стать компромиссом, но добровольный отказ от территорий остается неприемлемым.

До этого издание Reuters писало, что несмотря на амбиции президента США Дональда Трампа завершить российско-украинскую войну до лета 2026 года, реализовать это намерение будет непросто, поскольку Россия не хочет заключать мир.

Более того, в отчете Института изучения войны говорилось, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к быстрому завершению войны против Украины и верит в выносливость экономики РФ