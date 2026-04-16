"Азов" взяв під контроль логістику ЗС РФ у Донецьку: FPV летіли прямо над центром (відео)

FPV-дрони 1-го корпусу "Азову" Національної гвардії України тримають під вогневим контролем чотири логістичні шляхи Збройних сил Російської Федерації, які проходять через центр Донецька, показало відео від військових. Безпілотники серед білого дня залетіли в глибокий тил окупантів, при цьому не помітно, щоб їм заважали засоби протиповітряної оборони. Як бійцям НГУ вдалось провести БпЛА в тил на відстань понад 60 кілометрів?

Ударні дрони "Азову" патрулюють логістику ЗС РФ на дорогах, які через Донецьк ідуть на Лисичанськ-Горлівку та на Зугрес, свідчать кадри у Telegram-каналі 1 корпусу НГУ. Наголошується, що росіяни раніше почувалися у повній безпеці, але тепер ці шляхом постачання перебувають під вогневим контролем українських безпілотників. На відео від "Азову" — схема логістики РФ через Донецьк та відео, як FPV летить прямо над центральними вулицями окупованого обласного центру. Кадри зняті недавно, оскільки вулиці Донецька вже позеленіли.

Військові опублікували схему логістики РФ, яка прямує з Донецька на фронт через Донецьку кільцеву дорогу, Горлівку, Зугрес-Андріївку, Старобешеве, Докучаєвськ. На відео підрозділу SXLUD — кадри з Донецька: в об'єктив потрапила навіть "Донбас-Арена". При цьому ніяких спроб засобів ППО збити повітряну ціль не помітно. Натомість українські безпілотники відшукали військову техніку РФ та вдарили по вантажівках. Бачимо, що для БпЛА не мало значення, де перебувають авто, чи вони рухають чи стоять: щоразу відбувались ураження. Були як поодинокі машини, так і колони, які потрапили під удар 1 корпусу "Азов". Серед іншого, помітно, що під час роботи дрони могли використовувати технологію захоплення цілей та машинний зір.

Відео дня

"Робота пілотів у дальній операційній зоні підтверджує критичну неефективність російських систем РЕБ і ППО, які раніше забезпечували окупантам відчуття повної безпеки в цих районах", — пояснили бійці.

У дописі також зауважується, що під вогневий контроль взяли логістику між Горлівкою та Лисичанськом, і тому військова техніка ЗС РФ знешкоджується на шляху до фронту.

"Відтепер всі військові цілі, які рухатимуться дорогами навколо Донецька, будуть знищуватись", — попередив "Азов".

Азов під Донецьком — що відбувається на фронті

На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що Донецьк, над яким ширяли дрони "Азову", перебуває на відстані понад 60 км від лінії фронту. Через населений пункт прямує кілька автошляхів, якими ЗС РФ постачають зброю та боєзапас на Лиманський, Слов'янський, Покровський та, ймовірно, Олександрівський-Гуляйпільський напрямки. Відтепер, як заявили у 1 корпусі НГУ, це стало проблематичним.

Азов під Донецьком - лінія фронту станом на 15 квітня Фото: DeepState

"Азовці" не уточнили, які саме безпілотники використали, щоб долетіти до Донецька та взяти під контроль логістику ЗС РФ. Попередня відома спецоперація 1 корпусу НГУ — дії на Добропільському напрямку біля Покровська. Підрозділ перекинули на зазначений напрямок, оскільки ЗС РФ прорвалися на 15 км: разом з іншими частинами Сил оборони прорив закрили.

Зазначимо, Фокус писав про варіанти дронів, які могли б допомогти "Азову" під Донецьком. Про один з них стало відомо у 2024 році. Як розповіли медіа, дрон називався "Бабай", був літакового типу та летів на відстань близько 60 км.

Нагадуємо, росЗМІ показали український безпілотник "Жук", який, як заявлялось восени 2025 року, міг летіти на відстань 45 км.