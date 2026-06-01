Худшее продвижение на 14 кв. км: почему ВС РФ провалили майское "наступление", — DeepState

В мае 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали наименьшую территорию с октября 2023 года, рассказали аналитики проекта DeepState. Россияне захватили всего лишь 14 кв. км. При этом разница с предыдущим месяцем на порядок: тогда речь шла о 141 кв. км. Что происходит с "наступлением" ВС РФ и с "продвижением" на всех направлениях, которыми хвастались в Кремле.

Бойцы ВСУ освободили больше территории, чем оккупировали российские войска, говорится в сообщении DeepState в Telegram-канале. По мнению аналитиков, на войне начинается новый этап, связанный с успешной работой нескольких новых должностных лиц и командующих. В частности, к положительным тенденциям причастен министр обороны Михаил Федоров (с января 2026 года), новый командующий группировки "Восток" Виктор Николюк (с 16 апреля), также есть другие удачные назначения среди командиров бригад и корпусов. В заметке отмечается, что россияне полностью провалили майское наступление и показатель в 14 кв. км — это "худший прирост с октября 2023-го".

Аналитики опубликовали инфографику с данными о продвижении ВС РФ с июня 2024 года по май 2026 года. Видим, что предыдущее минимальное продвижение, обозначенное DeepState, — это 115 кв. км в июне 2024 года. Между тем в 2026 году в январе сначала был рост площади оккупации на 245 кв. км, а дальше — уменьшение в полтора раза (от 126 до 141 кв. км). Кроме того, результат мая 14 кв. км — это в 10 раз меньше, чем в апреле, и в 17 раз меньше, чем в январе. Верхняя линия на картинке — это количество штурмов ВС РФ, которое стремительно выросло на 37% до 7 тыс. атак в месяц. Такой диссонанс с продвижением появился потому, что российское командование бросает "штурмовые группы" в составе 1-2 человек, которые сразу обезвреживаются, объяснили DeepState.

Наступление РФ — инфографика с продвижением и штурмами россиян, май 2026, DeepState Фото: DeepState

В то же время аналитики признают, что есть угроза с инфильтрацией, когда ВС РФ проникают в тылы ВСУ тайно, по одному, постепенно подтягивая группу солдат. С другой стороны, Силы обороны научились противодействовать такой тактике и "флаговтыков" становится все меньше. Также отмечается, что остается сложная ситуация на Константиновском направлении.

"Перспективы для города далеко не самые лучшие", — написали аналитики.

Наступление РФ — участок фронта с угрозой для Константиновки, май 2026, DeepState Фото: DeepState

Еще одна особенность мая 2026 года — это "отрицательный прирост" оккупированных территорий. На DeepState объяснили, что из соображений безопасности пока не могут показать реальные результаты продвижения ВСУ, но "готовы заявить", что успехи действительно есть.

В заметке не конкретизируют, какую ориентировочную площадь могли вернуть под контроль ВСУ. На карте DeepState заметна одна голубая зона, которая означает недавнюю деоккупацию в районе Сосновки-Вороного-Январского. Площадь этой зоны — около 8 кв. км. Между тем, если у РФ отрицательный прирост, то должна идти речь о площади более 14 кв. км.

Наступление РФ — участок фронта с продвижением ВСУ, май 2026, DeepState Фото: DeepStateMAP

Наступление РФ — детали

Отметим, 29 мая медиа писали о выступлении президента РФ Владимира Путина, который высказался относительно скорого завершения войны и успеха российских войск на фронте. По словам главы Кремля, ВС РФ успешно "продвигаются" на всех направлениях фронта в Украине и поэтому он ожидает конца боевых действий.

Между тем в начале весны аналитики предупреждали о возможных направлениях нового наступления ВС РФ. Среди прочих, рассматривали даже атаку на Одессу. Другие возможные риски — наступление на Запорожье, на Славянск, на Купянск и на Сумы.

Напоминаем, 1 июня в РФ отреагировали на вопрос, почему не били по Киеву 31 мая: объяснили, что имеют важную причину, связанную с религиозными праздниками.