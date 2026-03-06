ВС РФ планируют захватить крупный город на юге Украины: эксперт раскрыл возможные сценарии

Россия не оставляет стратегических планов по захвату одного из крупнейших украинских портовых городов — Одессы. В Кремле рассматривают различные варианты возможного наступления на юге Украины, ведь контроль над этим городом открыл бы путь к полному доминированию в Черном море.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии изданию "ТСН". В частности, эксперт отметил, что интерес России к Одессе остается неизменным с начала полномасштабного вторжения, поскольку этот город имеет стратегическое значение для ВС РФ. В целом, его захват позволил бы фактически отрезать Украину от Черного моря и установить полный контроль над морским регионом.

Также Коваленко напомнил, что подобные намерения российское руководство имело еще в 2022 году. Тогда оккупанты рассчитывали на проведение масштабной морской десантной операции, однако эти планы потерпели крах. Сейчас, по словам аналитика, повторить такой сценарий Россия не может из-за существенных потерь флота, который после серии ударов вынужден перебазироваться в Новороссийск.

Відео дня

Эксперт предполагает, что теоретически российская армия могла бы рассматривать вариант с воздушным десантом. В то же время, реализация такого плана крайне маловероятна из-за эффективной работы украинской системы противовоздушной обороны, которая способна сорвать подобную операцию.

Наиболее вероятным вариантом, по оценке Коваленко, для российских войск остается сухопутное наступление. Он пояснил, что оккупанты могли бы попытаться продвигаться либо с территории непризнанного Приднестровья, либо с левобережной части Херсонской области. Впрочем нынешняя группировка российских войск на этом направлении, по его словам, не имеет достаточного ресурса даже для форсирования Днепра и закрепления на правом берегу Херсонщины.

Кроме этого, для продвижения в Одесскую область российским войскам пришлось бы преодолевать территорию Николаевской области, где рельеф местности создает дополнительные сложности для наступления. По словам эксперта, регион имеет значительное количество лиманов и водных преград, которые значительно затрудняют движение крупных военных подразделений.

В то же время Коваленко отметил, что отсутствие необходимых сил пока не означает отказ России от подобных планов. По его словам, оккупанты могут пытаться постепенно наращивать военное присутствие на южном направлении.

"Именно поэтому для нас важно быть готовыми к любым сценариям. Павел Палиса именно об этом и говорит: риски были, есть и будут существовать до тех пор, пока будет продолжаться война. Нам нужно быть готовыми к тому, что у россиян может найтись необходимый ресурс. Нам нужны готовые линии обороны. Россияне могут провести только сухопутную операцию, все остальные попытки — нереалистичны", — отметил он.

Могут ли ВС РФ усилить удары по Одессе

Отдельно Коваленко обратил внимание на возможное усиление обстрелов Одессы и области. По его словам, интенсивность атак может меняться волнами — периоды относительного затишья будут чередоваться новыми этапами активных ударов.

Он также отметил, что на активизацию атак могут влиять различные факторы — от погодных условий до политических или общественных событий. В частности, одним из потенциальных поводов для усиления обстрелов может стать 2 мая, ведь Одесса, по его словам, остается для России символически важным и чувствительным городом.

Стоит заметить, что до этого, военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказывал о планах россиян расширить наступление на юге с потенциальной целью пойти на Николаев и Одессу. На фоне этих разговоров в Одесской области обустраивают круговую оборону и инженерные укрепления.

Зато руководитель Офиса президента Павел Палиса рассказывал, что РФ планирует захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, а также не отказывается от полной оккупации Донецкой области.