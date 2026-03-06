ЗС РФ планують захопити велике місто на півдні України: експерт розкрив можливі сценарії

Росія не полишає стратегічних планів щодо захоплення одного з найбільших українських портових міст — Одеси. У Кремлі розглядають різні варіанти можливого наступу на півдні України, адже контроль над цим містом відкрив би шлях до повного домінування в Чорному морі.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі виданню "ТСН". Зокрема, експерт зазначив, що інтерес Росії до Одеси залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення, оскільки це місто має стратегічне значення для ЗС РФ. В цілому, його захоплення дозволило б фактично відрізати Україну від Чорного моря та встановити повний контроль над морським регіоном.

Також Коваленко нагадав, що подібні наміри російське керівництво мало ще у 2022 році. Тоді окупанти розраховували на проведення масштабної морської десантної операції, однак ці плани зазнали краху. Наразі, за словами аналітика, повторити такий сценарій Росія не може через суттєві втрати флоту, який після серії ударів змушений перебазуватися до Новоросійська.

Експерт припускає, що теоретично російська армія могла б розглядати варіант із повітряним десантом. Водночас, реалізація такого плану є вкрай малоймовірною через ефективну роботу української системи протиповітряної оборони, яка здатна зірвати подібну операцію.

Найбільш імовірним варіантом, за оцінкою Коваленка, для російських військ залишається сухопутний наступ. Він пояснив, що окупанти могли б спробувати просуватися або з території невизнаного Придністров’я, або з лівобережної частини Херсонської області. Втім нинішнє угруповання російських військ на цьому напрямку, за його словами, не має достатнього ресурсу навіть для форсування Дніпра та закріплення на правому березі Херсонщини.

Окрім цього, для просування до Одещини російським військам довелося б долати територію Миколаївської області, де рельєф місцевості створює додаткові складнощі для наступу. За словами експерта, регіон має значну кількість лиманів і водних перешкод, які значно ускладнюють рух великих військових підрозділів.

Водночас Коваленко наголосив, що відсутність необхідних сил наразі не означає відмову Росії від подібних планів. За його словами, окупанти можуть намагатися поступово нарощувати військову присутність на південному напрямку.

"Саме тому для нас важливо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Павло Паліса саме про це і каже: ризики були, є та будуть існувати до тих пір, поки буде продовжуватись війна. Нам потрібно бути готовими до того, що у росіян може знайтись необхідний ресурс. Нам потрібні готові лінії оборони. Росіяни можуть провести тільки сухопутну операцію, всі інші спроби — нереалістичні", — зауважив він.

Чи можуть ЗС РФ посилити удари по Одесі

Окремо Коваленко звернув увагу на можливе посилення обстрілів Одеси та області. За його словами, інтенсивність атак може змінюватися хвилями — періоди відносного затишшя чередуватимуться новими етапами активних ударів.

Він також зазначив, що на активізацію атак можуть впливати різні чинники — від погодних умов до політичних або суспільних подій. Зокрема, одним із потенційних приводів для посилення обстрілів може стати 2 травня, адже Одеса, за його словами, залишається для Росії символічно важливим і чутливим містом.

Варто зауважити, що до цього, військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповідав про плани росіян розширити наступ на півдні з потенційною ціллю піти на Миколаїв та Одесу. На тлі цих розмов в Одеській області облаштовують кругову оборону та інженерні укріплення.

Натомість керівник Офісу президента Павло Паліса розповідав, що РФ планує захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, а також не відмовляється від повної окупації Донеччини.