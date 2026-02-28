Потрібно готуватися: військовий пояснив, чи є загроза наступу ЗС РФ для Одещини

В Одеській області облаштовують кругову оборону та інженерні укріплення. Це відбувається на тлі розмов про те, що російська армія може розширити наступ на півдні з потенційною ціллю піти на Миколаїв та Одесу.

Одещині потрібно готуватися до ворожих атак, проте сам характер загрози необхідно оцінювати об'єктивно. Про це в етері "24 каналу" розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Яка загроза з боку ЗС РФ існує для Одеської області

Сазонов назвав підготовку укріплень в регіоні правильним рішенням, однак наголосив, що наразі існує загроза ударів росіян. Натомість про масштабну висадку російського десанту на Одещині поки не йдеться.

"Така загроза є, але це загроза обстрілів", — зазначив військовий.

Російські можливості поки не дозволяють їм забезпечити висадку десанту у потрібних масштабах. Новітні морські безпілотники цього забезпечити не можуть, а для подібних операцій ЗС РФ необхідно використовувати великі військові кораблі чи десантні катери. Та навіть ці засоби мають зайти в акваторію, потрапивши у такий спосіб під вогневий контроль українських Сил оборони.

"Для десанту потрібні інших розмірів кораблі. Чи то будуть невеличкі катери, чи великі десантні, але вони не дійдуть до Одеси", — пояснив Сазонов.

Тим часом росіяни вже обмежили діяльність свого флоту, побоюючись нищівних українських ударів. Відтак сценарій, за якого відбувається повноцінна масштабна операція виходу ЗС РФ до Одеси, залишається дуже малоймовірним, хоча це не нівелює можливість серйозних атак.

Чи потрібно готуватися Одесі?

Сазонов також розповів, що вважає правильною підготовку, попри відсутність реальних загроз наступу. Військовий вважає, що готуватися потрібно завжди, оскільки ворог підступний, і краще мати підготовлену оборонну систему, однак не скористатися нею.

