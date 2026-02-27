На Одещині шторм нищить споруди проти десанту РФ: науковець б'є на сполох

В Одеській області Чорне море руйнує систему тетраподів, встановлених на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" для захисту від висадки російського десанту. Ще кілька сильних штормів можуть повністю знищити ці інженерні конструкції.

Тетраподи вже зараз опинились під впливом морської стихії та фактично зникають у воді, зазначив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв. Крім того, за його словами, значних пошкоджень зазнає й рекреаційна зона, що ускладнить її використання людьми в майбутньому.

"Я вже писав у грудні 2024 року про фальшивий захист від російського ворога. Писав що непрофесійна робота по встановленню перших 453 тетраподів на піщаному пересипу у Національний природний парк "Тузлівські лимани" встановили на замовлення і під наглядом Одеської О (В)ДА, яку очолює О. Кіпер", — наголосив Іван Русєв.

Чорне море наступає: фортифікації на Одещині руйнуються

Він вказав, що тетраподи встановлювали непрофесійні майстри, які за великі гроші зробили дуже неякісну роботу. Ці тетраподи були встановлені без експертної думки фахівців, так само, як і взагалі на узбережжі в Одеській області. За словами науковця, конструкції швидко засипало піском під час штормів, що він тоді розголосив у публікації.

Після розголосу, як зазначає Русєв, була проведена масштабна операція з використанням спецтехніки. Тетраподи витягували з піску та переносили за бархани – на відстань понад сотню метрів від попередньої лінії встановлення, подалі від хвиль. Однак, за його словами, на це знову витратили значні бюджетні кошти, і відповідальності за попередні рішення ніхто не поніс.

Тетраподи зникають у хвилях: що відбувається на узбережжі

"Сподіваємось що зараз реакція Одеській О(В)ДА знову буде відповідною. І задля мінімізації ризиків поглинання морем, при виконанні такої важливої роботи потрібно залучати науковців і фахівців з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, а не тільки тих, хто майстерно відмиває гроші", — підкреслив Іван Русєв.

На момент публікації матеріалу в Одеській ОВА не коментували публікацію вченого про руйнування фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, що аналітики повідомляли про наміри Збройних сил Російської Федерації до середини весни 2026 року розпочати бої за Слов’янськ і спробувати прорвати фортифікаційні споруди та лінію оборони на сході України. Для виходу на адміністративний кордон Донецької області російська армія має два можливі напрямки просування.

Раніше ми також інформували, що, за даними журналістського розслідування, група компаній, пов’язана з громадянкою РФ Юлією Нейман, отримує багатомільйонні підряди від українських військових на зведення фортифікацій для ЗСУ. Нейман є колишньою дружиною співробітника ФСБ Данила Гіренка, з яким вона має спільну дитину. Зазначалося, що родинні зв’язки з Росією підтверджуються наявністю у Нейман громадянства РФ, а також тим, що її мати проживає в Нижньовартовську.