В Одесской области Черное море разрушает систему тетраподов, установленных на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" для защиты от высадки российского десанта. Еще несколько сильных штормов могут полностью уничтожить эти инженерные конструкции.

Тетраподы уже сейчас оказались под влиянием морской стихии и фактически исчезают в воде, отметил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев. Кроме того, по его словам, значительные повреждения получит и рекреационная зона, что усложнит ее использование людьми в будущем.

"Я уже писал в декабре 2024 года о фальшивой защите от российского врага. Писал что непрофессиональная работа по установлению первых 453 тетраподов на песчаной пересыпи в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" установили по заказу и под наблюдением Одесской О (В) ДА, которую возглавляет А. Кипер", — отметил Иван Русев.

Відео дня

Черное море наступает: фортификации в Одесской области разрушаются

Он указал, что тетраподы устанавливали непрофессиональные мастера, которые за большие деньги сделали очень некачественную работу. Эти тетраподы были установлены без экспертного мнения специалистов, так же, как и вообще на побережье в Одесской области. По словам ученого, конструкции быстро засыпало песком во время штормов, что он тогда разгласил в публикации.

После огласки, как отмечает Русев, была проведена масштабная операция с использованием спецтехники. Тетраподы извлекали из песка и переносили за барханы — на расстояние более сотни метров от предыдущей линии установки, подальше от волн. Однако, по его словам, на это снова потратили значительные бюджетные средства, и ответственности за предыдущие решения никто не понес.

Тетраподы исчезают в волнах: что происходит на побережье

"Надеемся что сейчас реакция Одесской О(В)ДА снова будет соответствующей. И для минимизации рисков поглощения морем, при выполнении такой важной работы нужно привлекать ученых и специалистов из Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, а не только тех, кто искусно отмывает деньги", — подчеркнул Иван Русев.

На момент публикации материала в Одесской ОГА не комментировали публикацию ученого о разрушении фортификационных сооружений.

Напомним, что аналитики сообщали о намерениях Вооруженных сил Российской Федерации до середины весны 2026 года начать бои за Славянск и попытаться прорвать фортификационные сооружения и линию обороны на востоке Украины. Для выхода на административную границу Донецкой области российская армия имеет два возможных направления продвижения.

Ранее мы также информировали, что, по данным журналистского расследования, группа компаний, связанная с гражданкой РФ Юлией Нейман, получает многомиллионные подряды от украинских военных на возведение фортификаций для ВСУ. Нейман является бывшей женой сотрудника ФСБ Даниила Гиренко, с которым она имеет общего ребенка. Отмечалось, что родственные связи с Россией подтверждаются наличием у Нейман гражданства РФ, а также тем, что ее мать проживает в Нижневартовске.