Нужно готовиться: военный объяснил, есть ли угроза наступления ВС РФ для Одесской области

В Одесской области обустраивают круговую оборону и инженерные укрепления. Это происходит на фоне разговоров о том, что российская армия может расширить наступление на юге с потенциальной целью пойти на Николаев и Одессу.

Одесской области нужно готовиться к вражеским атакам, однако сам характер угрозы необходимо оценивать объективно. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Какая угроза со стороны ВС РФ существует для Одесской области

Сазонов назвал подготовку укреплений в регионе правильным решением, однако отметил, что сейчас существует угроза ударов россиян. Зато о масштабной высадке российского десанта в Одесской области пока речь не идет.

"Такая угроза есть, но это угроза обстрелов", — отметил военный.

Российские возможности пока не позволяют им обеспечить высадку десанта в нужных масштабах. Новейшие морские беспилотники этого обеспечить не могут, а для подобных операций ВС РФ необходимо использовать большие военные корабли или десантные катера. Но даже эти средства должны зайти в акваторию, попав таким образом под огневой контроль украинских Сил обороны.

"Для десанта нужны другие размеры корабли. То ли это будут небольшие катера, или большие десантные, но они не дойдут до Одессы", — пояснил Сазонов.

Между тем россияне уже ограничили деятельность своего флота, опасаясь сокрушительных украинских ударов. Поэтому сценарий, при котором происходит полноценная масштабная операция выхода ВС РФ в Одессу, остается очень маловероятным, хотя это не нивелирует возможность серьезных атак.

Нужно ли готовиться Одессе?

Сазонов также рассказал, что считает правильной подготовку, несмотря на отсутствие реальных угроз наступления. Военный считает, что готовиться нужно всегда, поскольку враг коварен, и лучше иметь подготовленную оборонительную систему, однако не воспользоваться ею.

Напомним, 27 февраля доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев сообщил, что в Одесской области шторм уничтожает оборонительные сооружения.

Также 25 февраля Фокус выяснял, может ли РФ реализовать сценарий сухопутного наступления на Одессу.