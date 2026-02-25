128 километров до Одессы: способна ли РФ реализовать сухопутный сценарий наступления

РФ снова устанавливает новые амбициозные дедлайны — полную оккупацию Донецкой области до конца марта. Параллельно на юге Украины усиливают оборону: Одессу и область готовят к круговой обороне с инженерными рубежами и многоуровневой системой защиты. Фокус выяснял, имеет ли Кремль реальные ресурсы для такого наступления и к какому именно сценарию готовится юг.

Российское военное командование ставит целью полную оккупацию Донецкой области не позднее конца марта. По словам заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, враг также планирует продвигаться на других направлениях, включая попытки продвинуть позиции в Запорожской, Днепропетровской и создать буферные зоны на границах Сумской и Харьковской областей. Однако, по оценкам украинских чиновников, реализовать все эти сценарии России в течение ближайших полгода будет сложно из-за ограниченных ресурсов и эффективного сопротивления Вооруженных Сил Украины.

В офисе президента отметили, что в случае успеха вторжения Кремль мог бы пытаться развивать наступление даже на юге — в направлении Херсона, Николаева и Одессы. Украинские силы обороны продолжают укреплять позиции и готовятся к различным сценариям развития боевых действий.

Параллельно с оценками угроз на востоке страны, на юге Украины активизировали подготовку оборонительных рубежей. По словам начальника Регионального управления Сил территориальной обороны "Південь" Дениса Носикова, Одессу и Одесскую область готовят к мощной круговой обороне — многоуровневой системе защиты, которая должна сделать невозможным быстрое продвижение врага даже при наихудшем сценарии.

Эта система включает в себя:

противотанковые рвы и другие инженерные заграждения,

килл-зоны и ловушки,

сложные инженерные преграды,

мобильные огневые группы и сеть укреплений, охватывающих как город, так и всю область.

Носиков подчеркнул, что оборона будет комплексной и гибкой: кроме инженерных препятствий, в регионе расширяют сеть добровольческих формирований территориальных общин, которые проходят подготовку и в случае необходимости присоединятся к национальному сопротивлению.

По данным защитников, созданная система круговой обороны должна сделать невозможным продвижение врага любым путем "просто так", даже если противник попытается действовать не только сухопутными, но и воздушными или морскими путями.

Захват Донецкой области: реальные возможности врага

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко призывает трезво оценивать темпы российского наступления и не поддаваться на громкие политические заявления Кремля.

По его словам, сухие цифры демонстрируют совсем другую картину, чем амбициозные планы Москвы. Так, за первую неделю февраля российские оккупационные войска захватили примерно 55 квадратных километров территории Украины. За вторую неделю — 33 квадратных километра. За третью — 29.

"Вопрос простой: сколько времени им понадобится, чтобы оккупировать около пяти тысяч квадратных километров, которые остаются под контролем Сил обороны только в Донецкой области?" — отмечает эксперт.

Коваленко подчеркивает: Россия традиционно привязывает свои военные цели к символическим датам — 9 мая, другим праздникам или даже дню рождения Путина. Однако объективные темпы продвижения, как нынешние, так и прошлогодние, не свидетельствуют о наличии у РФ ресурса для полной оккупации Донетчины в 2026 году. Более того, даже 2027 год не выглядит реалистичным для реализации таких планов.

"Да, они ставят перед собой эти задачи и будут искать под них ресурс. Но наличие плана не означает наличие потенциала для его выполнения", — говорит Фокусу эксперт.

Почему Одесса готовится к наступлению?

Отдельно Коваленко анализирует заявления о возможной угрозе Одессе.

"По состоянию на сегодня никакие российские подразделения не граничат непосредственно с Одесской областью. Ближайшая группировка — группа войск "Днепр", расположенная на левом берегу Днепра. Между ней и Одесской областью — правобережная Херсонщина, далее Николаевская область, и только потом Одесская. От передовых позиций российских войск в Одесской области — примерно 128 километров по прямой", — отмечает эксперт.

При этом для реализации сухопутной операции России пришлось бы форсировать Днепр — задача, которую она не может выполнить с 2022 года. Дополнительными природными барьерами являются Березанский и Днепровско-Бугский лиманы и другие сложные ландшафтные препятствия.

"Противотанковые рвы — это про сухопутную операцию, а не про морской десант. Но чтобы дойти до Одессы, россиянам нужно преодолеть целый комплекс природных и оборонительных барьеров", — объясняет эксперт.

Он напоминает, что наиболее подготовленная российская группировка была в 2022 году, однако даже тогда она не смогла закрепиться на правом берегу Днепровско-Бугского лимана, фактически уперлась в Николаев и вынуждена была отступать. В условиях нынешнего технического, технологического и кадрового истощения оккупантов представить подобную масштабную операцию еще сложнее.

"Подготовка Одесской области — скорее превентивные действия на упреждение, чем сигнал о завтрашнем наступлении на Одессу. Россияне всегда хотели ее захватить — и в 2014-м, и в 2022-м. Но желание не равно возможности", — отмечает Коваленко.

Мобилизация в РФ: как враг пытается усилить свои шансы на фронте

Напомним, Путин якобы планирует еще один большой этап пополнения армейских подразделений, чтобы поддержать ведение войны против Украины. По оценкам ISW речь идет о примерно 400 000 человек, которых российские власти намерены привлечь в ряды вооруженных сил.

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что вероятность новой волны мобилизации действительно высока. Политолог Олег Постернак отмечает: для Путина война остается приоритетом, а дополнительная мобилизация логично вписывается в его нынешнюю модель поведения, несмотря на политические риски внутри РФ.

Военный эксперт Олег Жданов добавляет, что без расширения человеческого ресурса Кремль не сможет реализовать свои военные планы, а переговоры скорее выполняют роль политического прикрытия. В то же время, по его мнению, ответ Украины должен быть не зеркальным, а технологическим — с акцентом на управление и современное вооружение.

В свою очередь, Александр Коваленко отмечает: мобилизация в РФ может повлиять на количество личного состава, но не на его качество.

"Качественного влияния на фронт Россия уже давно не имеет. Она действует инерционно, концентрируя количественное преимущество на отдельных участках. Мобилизация даст ей лишь дополнительную живую силу. Но живая сила имеет свойство заканчиваться", — объясняет он.

Коваленко поддерживает тезис министра обороны Михаила Федорова о необходимости наращивания потерь противника. По его словам, Украине нужно выходить на показатель до 50 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц, прежде всего за счет технических и технологических средств поражения — дистанционно, без прямого контакта.

Он приводит пример: в декабре 2024 года российские потери достигли более 48 тысяч человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести), что стало максимальным месячным показателем. Сейчас этот уровень составляет примерно 30-33 тысячи в месяц.

"Это означает, что их мобилизационный потенциал постепенно уменьшается. Но для нас этот показатель не является максимальным — его нужно повышать", — отмечает эксперт.

В случае введения Россией новых, в частности репрессивных методов мобилизации, Украина должна быть готова к системному сдерживанию противника — через противопехотное минирование, инженерные заграждения, колючую проволоку, противотанковые рвы, огневые точки, поражение по площадям и уничтожение штурмовых групп.

"Как бы это ни звучало, но в 2026 году, если Россия объявит всеобщую или гибридную мобилизацию, мы должны быстро перейти в режим максимального дистанционного уничтожения ее человеческого ресурса. Именно через такой функционал мы сможем сломать инерцию их наступления", — заключает Коваленко.

Напомним, группировки Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ начали операцию на юге Украины. Сейчас зоной проведения соответствующих мероприятий является Александровское направление, расположенное в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Фокус сообщал о том, что Силы обороны освободили более 300 кв. км. Восстановление контроля произошло на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области.