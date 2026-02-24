Россия хочет оккупировать Донецкую область до конца марта: в ОП раскрыли планы врага на 2026 год

Российское командование ставит задачи по полной оккупации территории Донецкой области не позднее конца апреля. В то же время шансов на реализацию этих планов не много.

Также враг планирует продвижение и в других регионах. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью для "Мы — Украина".

По его словам, задачей россиян также является продвижение в Запорожской и Днепропетровской области, где они ведут бои уже сейчас. Еще одной целью оккупантов является создание буферной зоны в Сумской и Харьковской областях вдоль с границей РФ.

"При возможном успехе, до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы. Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода", — пояснил Палиса.

Відео дня

Украина ждет реальных действий от партнеров

Палиса пояснил, что на протяжении четырех лет полномасштабной войны Украина неоднократно получала определенные "сигналы" от союзников о помощи. Однако Киев ожидает реальных действий.

"В чем должны заключаться эти действия? Быстрее, качественнее переходить от обсуждений к практической их реализации", — подчеркнул Палиса.

Украина готовилась к возможному отключению Starlink

Палиса также рассказал, что Украина начала готовиться к возможному отключению системы связи Starlink еще год назад. По его словам, соответствующее поручение дал президент.

Благодаря этому Украина должна была бы сохранять стабильное управление войсками. Палиса отметил, что такая подготовка дала результат.

"Это тоже мне приятно отметить, что сейчас это происходит абсолютно планово. Конечно, не без трудностей, но это абсолютно нормальный процесс в развитии", — пояснил Павел Палиса.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink. В частности он отметил, что операция украинских военных началась еще за месяц до решения по Starlink.

Напомним, группировки Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ начали операцию на юге Украины. Сейчас зоной проведения соответствующих мероприятий является Александровское направление, расположенное в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Фокус сообщал о том, что Силы обороны освободили более 300 кв. км. Восстановление контроля произошло на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области.