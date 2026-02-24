Росія хоче окупувати Донеччину до кінця березня: в ОП розкрили плани ворога на 2026 рік

Російське командування ставить задачі щодо повної окупації території Донецької області не пізніше ніж кінець квітня. Водночас шансів на реалізацію цих планів не багато.

Також ворог планує просування і в інших регіонах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю для "Ми — Україна".

За його словами, завданням росіян також є просування у Запорізькій та Дніпропетровській області, де вони ведуть бої вже зараз. Ще одною метою окупантів є створення буферної зони у Сумській та Харківській областях уздовж з кордоном РФ.

"За можливого успіху, до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси. Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року", — пояснив Паліса.

Україна чекає на реальні дії від партнерів

Паліса пояснив, що впродовж чотирьох років повномасштабної війни України неодноразово отримувала певні "сигнали" від союзників щодо допомоги. Однак Київ очікує на реальні дії.

"У чому мають полягати ці дії? Швидше, якісніше переходити від обговорень до практичної їх реалізації", — наголосив Паліса.

Україна готувалася до можливого відключення Starlink

Паліса також розповів, що Україна почала готуватися до можливого відключення системи зв'язку Starlink ще рік тому. За його словами, відповідне доручення дав президент.

Завдяки цьому Україна мала б зберігати стабільне управління військами. Паліса наголосив, що така підготовка дала результат.

"Це теж мені приємно відзначити, що зараз це відбувається абсолютно планово. Звичайно, не без труднощів, але це абсолютно нормальний процес у розвитку", — пояснив Павло Паліса.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink. Зокрема він зазначив, що операція українських військових почалася ще за місяць до рішення щодо Starlink.

Нагадаємо, угруповання Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ розпочали операцію на півдні України. Наразі зоною проведення відповідних заходів є Олександрівський напрямок, що розташований у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Сили оборони звільнили понад 300 кв. км. Відновлення контролю відбулося на Гуляйпільському та сусідніх напрямках у Запорізькій області.