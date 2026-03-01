РФ планує захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв й Одесу: чи може вона зробити це за пів року
Росія зберігає максималістські цілі у війні проти України та готує нові наступальні плани на півдні. Водночас у найближчі місяці Москва не має достатніх можливостей, щоб реалізувати ці наміри.
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", що РФ планує захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, а також не відмовляється від повної окупації Донеччини.
За його словами, Кремль розглядає й створення так званої "буферної зони" на території Харківської та Сумської областей.
"Я бачу амбітні плани Москви. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини", — наголосив Паліса.
Водночас він зазначив, що станом на зараз російські війська об’єктивно не мають можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців.
Крім того, за оцінкою посадовця, для окупації близько 6 тисяч квадратних кілометрів територій Донецької області, які залишаються під контролем України, російській армії знадобиться приблизно півтора року.
Паліса підкреслив, що попри масштабні наміри, темпи просування російських військ залишаються обмеженими, а українські сили продовжують стримувати наступ.
Нагадаємо, Павло Паліса також повідомив, що в Україні планують запровадити зрозумілі та уніфіковані умови проходження військової служби за контрактом, зокрема передбачити відстрочку після його завершення.
Військові радять іноземцям, які отримують в Україні статус резидента, займаються бізнесом і створюють родини, долучатися до ЗСУ. Таким чином вони заслужать право мешкати у країні, яку обрали для життя.