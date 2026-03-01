"Воюй поряд з нами": військові ЗСУ пропонують іноземцям заслужити право жити в Україні

Військові радять іноземцям, які отримують в Україні статус резидента, займаються бізнесом і створюють родини, долучатися до ЗСУ. Таким чином вони заслужать право мешкати у країні, яку обрали для життя.

Громадяни іноземних держав отримують в Україні т.зв. "ВНЖ", які дозволяють їм легально проживати в країні протягом тривалого часу. На цьому на каналі "Відверто" наголосив начальник підготовки закордоном командування штурмових військ Денис Ярославський.

Іноземці, за його словами, відкривають свої маленькі бізнеси та вільно відпочивають у ресторанах, не зважаючи на ТЦК, в той час як українців мобілізують і вони вмирають на фронті, захищаючи власну країну.

"Якщо ти бажаєш в нашій країні жити, розвиватись, створювати родини, давай, йди воюй рядом з нами", — запропонував Денис Ярославський.

Нагадаємо, наразі система роботи з іноземцями, які бажають долучитися до лав ЗСУ, працює не так добре, визнає радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Якщо людські ресурси країни обмежені, збройним силам потрібно заохочувати більше іноземців, причому держава платить солдатам, які задіяні у бойових діях на нулі, величезну суму за мірками багатьох країн.

Відео дня

Фокус також писав, як колишній американський морпех Брюс Келлер, який добровольцем вступив до 63-ї ОМБр, разом із побратимами узяв у полон чотирьох росіян у Серебрянському лісництві на Луганщині. Чоловік ввічливо наказав їм стати на коліна.