"Воюй рядом с нами": военные ВСУ предлагают иностранцам заслужить право жить в Украине

Военные советуют иностранцам, которые получают в Украине статус резидента, занимаются бизнесом и создают семьи, пойти в ВСУ. Таким образом они заслужат право пребывать в стране, которую выбрали для жизни.

Граждане иностранных государств получают в Украине т.н. "ВНЖ", который позволяет им легально проживать в стране в течение длительного времени. Об этом на канале "Відверто" заявил начальник подготовки за рубежом командования штурмовых войск Денис Ярославский.

Иностранцы, по его словам, открывают свои маленькие бизнесы и свободно отдыхают в ресторанах, несмотря на ТЦК, в то время как украинцев мобилизуют и они умирают на фронте, защищая собственную страну.

"Если ты хочешь в нашей стране жить, развиваться, создавать семьи, давай, иди воюй рядом с нами", — предложил Денис Ярославский.

Напомним, сейчас система работы с иностранцами, желающими вступить в ряды ВСУ, работает не так хорошо, признает советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Если человеческие ресурсы страны ограничены, вооруженным силам нужно поощрять больше иностранцев, причем государство платит солдатам, которые задействованы в боевых действиях на нуле, огромную сумму по меркам многих стран.

Відео дня

Фокус также писал, как бывший американский морпех Брюс Келлер, который добровольцем вступил в 63-ю ОМБр, вместе с побратимами взял в плен четырех россиян в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Мужчина вежливо приказал им стать на колени.