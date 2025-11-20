"Не понимаю русский": американец пленил солдат РФ в Серебрянском лесу (видео)

Американский доброволец Брюс взял россиян в плен в Серебрянском лесу в Луганской области вместе с побратимами в составе штурмовой группы 63-й ОМБр. При этом он обращался к оккупантам на украинском языке и говорил им, что не понимает русского.

Видео захвата российских пехотинцев в плен в Серебрянском лесничестве опубликовала 20 ноября на странице в Facebook пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные львы". В бригаде рассказали, что Брюс с побратимами взяли в плен четырех оккупантов.

"Зацените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость — даже россияне удивились", — отметили в 63-й ОМБр.

На видео американец на украинском языке кричит оккупанту, чтобы он показал руки, и призывает сдаться.

"Ты будешь жить! Хорошо-хорошо, сюда! Хорошо, не стреляю! Сюда, ко мне! Сюда, или я буду бить тебя!", — говорит в видео доброволец.

Відео дня

После этого к нему с поднятыми руками выходят российские военнослужащие.

"На колени, пожалуйста", — говорит им американский боец.

Когда оккупант жалуется, что не может завернуть руку за спину из-за обломков, Брюс отвечает, что не понимает его.

"Я американец, я не очень понимаю русский язык", — объяснил доброволец оккупантам на украинском, когда брал их в плен в блиндаже.

Напомним, 13 ноября пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов" сообщила о взятии в плен 21 российского оккупанта на Добропольском и Константиновском направлениях.

17 сентября бойцы 57-й ОМБр сообщили о взятии в плен легкоатлета из Кении. По его словам, в РФ ему и еще трем его соотечественникам предложили работу, но вместо этого отправили на фронт.