Командование отметило, что россиян взяли в плен на Добропольском и Константиновском направлениях. Некоторые оккупанты сдались добровольно, но были и такие, кого "пришлось вынуждать сложить оружие".

Пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов" опубликовала кадры, на которых запечатлены все, кто попал в плен.

"Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось вынуждать сложить оружие. Но для них это лучший финал", – отметили в "Азове".

Такой "жирный" улов – заслуга 12-й бригады специального назначения "Азов", 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина", 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", а также Десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений ВСУ.

"Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи. Напоминаем оккупантам: 1-й корпус НГУ "Азов" гарантирует сохранение жизни военнослужащим противника, сложившего оружие. Во всех остальных случаях на положительный финал оккупантам не стоит рассчитывать", – заявили военные.

На кадрах россияне благодарят ВСУ за сохраненные жизни и соблюдение Женевской конвенции по отношению к военнопленным. Среди них можно увидеть и выходцев из стран Азии, о чем красноречиво говорят их имена. По информации ресурса "Важные истории", большинство наемников в рядах армии РФ – из стран Азии. На втором месте — жители бывших республик Советского Союза.

На прошлой неделе президент Кении Уильям Руто имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и попросил его способствовать освобождению кенийцев, попавших в плен. Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал "авантюрой".

Напомним, студенты из африканской страны Того, государства в Западной Африке, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Молодых людей обманом заставили воевать на стороне

оккупантов.