Президент Кении попросил Зеленского освободить пленных кенийцев, завербованных РФ

Уильям Руто имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил его способствовать освобождению кенийцев, попавших в плен. Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал "авантюрой".

"Мы выразили обеспокоенность относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких авантюр. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой способствовать освобождению кенийцев, находящихся под стражей в Украине. Я благодарен... за то, что он удовлетворил мое обращение", — написал Руто в соцсети X.

Президент Кении признал, что граждан его страны вербует Россия Фото: Скриншот

Разговор президентов состоялся 6 ноября. В пресс-службе президента Украины накануне сообщили, что Зеленский и Руто обсудили рекрутинг иностранных граждан со стороны России для участия в войне.

"Украина и Кения знают обо всех мошеннических методах и будут теснее работать для прекращения этого", — отметили в Офисе президента.

7 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина фиксирует участие граждан африканских стран в боевых действиях на стороне России.

"По имеющейся информации, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украину. Это те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше", — заявил он.

По данным главы МИД, Россия вербует выходцев из Африки различными методами: "некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением".

Андрей Сибига указал на то, что иностранные граждане в армии РФ имеют "печальную судьбу". Их привлекают к так называемым "мясным штурмам", где они быстро погибают.

Ранее правительство Южно-Африканской Республики заявило, что получило "сигнал бедствия" от 17 своих граждан, которые сейчас находятся на фронте и участвуют в войне между Россией и Украиной.

Напомним, Фокус писал, что студенты из африканской страны Того, государства в Западной Африке, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Молодых людей обманом заставили воевать на стороне оккупантов.

А большинство наемников в рядах армии РФ — из стран Азии. На втором месте — жители бывших республик Советского Союза.