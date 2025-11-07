Президент Кенії попросив Зеленського звільнити полонених кенійців, завербованих РФ

Вільям Руто мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та попросив його сприяти звільненню кенійців, які потрапили у полон. Вербовку Росією громадян Кенії Руто назвав "авантюрою".

"Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, й домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр. Я звернувся до президента Зеленського з проханням сприяти звільненню кенійців, які перебувають під вартою в Україні. Я вдячний… за те, що він задовольнив моє звернення", – написав Руто у соцмережі X.

Президент Кенії визнав, що громадян його країни вербує Росія Фото: Скріншот

Розмова президентів відбулася 6 листопада. У пресслужбі президента України напередодні повідомили, що Зеленський і Руто обговорили рекрутинг іноземних громадян із боку Росії для участі у війні.

"Україна й Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього", – зазначили в Офісі президента.

7 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна фіксує участь громадян африканських країн у бойових діях на боці Росії.

"За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою", – заявив він.

За даними голови МЗС, Росія вербує вихідців із Африки різними методами: "деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском".

Андрій Сибіга вказав на те, що іноземні громадяни в армії РФ мають "сумну долю". Їх залучають до так званих "м’ясних штурмів", де вони швидко гинуть.

Раніше уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що отримав "сигнал лиха" від 17 своїх громадян, які зараз перебувають на фронті та беруть участь у війні між Росією та Україною.

Нагадаємо, Фокус писав, що студенти з африканської країни Того, держави в Західній Африці, опинилися в полоні у Збройних сил України. Молодих людей обманом змусили воювати на боці окупантів.

А більшість найманців у лавах армії РФ — з країн Азії. На другому місці — жителі колишніх республік Радянського Союзу.