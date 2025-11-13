"Азовці" взяли в полон 21 російського окупанта (відео)

Командування зазначило, що росіян взяли в полон на Добропільському та Костянтинівському напрямках. Деякі окупанти здалися добровільно, але були й такі, кого "довелося змушувати скласти зброю".

Пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов" опублікувала кадри, на яких зображені всі, хто потрапив у полон.

"Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це найкращий фінал", — зазначили в "Азові".

Такий "жирний" улов — заслуга 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина", 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", а також Десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів ЗСУ.

"Кожен ворог, взятий у полон, наближає повернення наших побратимів із неволі. Нагадуємо окупантам: 1-й корпус НГУ "Азов" гарантує збереження життя військовослужбовцям противника, які склали зброю. У всіх інших випадках на позитивний фінал окупантам не варто розраховувати", — заявили військові.

На кадрах росіяни дякують ЗСУ за збережені життя і дотримання Женевської конвенції щодо військовополонених. Серед них можна побачити і вихідців із країн Азії, про що красномовно говорять їхні імена. За інформацією ресурсу "Важные истории", більшість найманців у лавах армії РФ — із країн Азії. На другому місці — жителі колишніх республік Радянського Союзу.

Минулого тижня президент Кенії Вільям Руто мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським і попросив його сприяти звільненню кенійців, які потрапили в полон. Вербування Росією громадян Кенії Руто назвав "авантюрою".

Нагадаємо, студенти з африканської країни Того, держави в Західній Африці, опинилися в полоні у Збройних сил України. Молодих людей обманом змусили воювати на боці

окупантів.