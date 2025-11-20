"Не розумію російську": американець полонив солдатів РФ у Серебрянському лісі (відео)

Американський доброволець Брюс взяв росіян в полон у Серебрянському лісі в Луганській області разом з побратимами у складі штурмової групи 63-ї ОМБр. Водночас він звертався до окупантів українською мовою та казав їм, що не розуміє російської.

Відео захоплення російських піхотинців у полон у Серебрянському лісництві опублікувала 20 листопада на сторінці у Facebook пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви". В бригаді розповіли, що Брюс із побратимами полонили чотирьох окупантів.

"Зацініть рівень української мови американського воїна і особливо його ввічливість — навіть росіяни здивувались", — зазначили в 63-й ОМБр.

На відео американець українською мовою кричить окупанту, щоб він показав руки, та закликає здатися.

"Ти будеш жити! Добре-добре, сюди! Хорошо, не стріляю! Сюди, до мене! Сюди, або я буду бити тебе!", — говорить у відео доброволець.

Відео дня

Після цього до нього з піднятими руками виходять російські військовослужбовці.

"На коліна, будь ласка", — каже їм американський боєць.

Коли окупант скаржиться, що не може завернути руку за спину через уламки, Брюс відповідає, що не розуміє його.

"Я американець, я не дуже розумію російську мову", — пояснив доброволець окупантам українською, коли брав їх в полон у бліндажі.

Нагадаємо, 13 листопада пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов" повідомила про взяття в полон 21 російського окупанта на Добропільському та Костянтинівському напрямках.

17 вересня бійці 57-ї ОМБр повідомили про взяття в полон легкоатлета з Кенії. За його словами, в РФ йому та ще трьом його співвітчизникам запропонували роботу, але натомість відправили на фронт.