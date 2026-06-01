"Перемирие на Троицу": в Кремле объяснили, почему не били по Киеву в эти выходные

Российский диктатор Владимир Путин якобы распорядился не наносить ракетные удары по столице Украины 30-31 мая из-за праздника Троицы.

В то же время запрет на обстрелы не распространялся на фронт, заявил в комментарии росСМИ помощник Путина Юрий Ушаков.

"Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе", — сказал Ушаков.

Он уточнил, что это предложение передали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который, в свою очередь, доложил об этом американскому лидеру Дональду Трампу.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что "перемирие на Троицу" касается лишь дальнобойных ударов и на фронте не применяется.

Реакция Украины на так называемое "перемирие на Троицу"

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу опроверг информацию о том, что Россия отсрочила удар по украинским регионам.

"Вся эта фейковая набожность им нужна лишь для того, чтобы создать необходимые условия для подготовки удара", — сказал Литвин.

По его словам, подобные заявления могут быть частью информационных манипуляций и не свидетельствуют о реальных намерениях Москвы по уменьшению интенсивности боевых действий.

Напомним, 30 мая Дмитрий Медведев пригрозил "новым Чернобылем" Украине из-за "атаки" на ЗАЭС.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что РФ может нанести массированный удар по Украине.