Угроза актуальна: РФ может нанести массированный удар по Украине в эти сутки, — Зеленский (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность массированного удара РФ остается актуальной в течение суток. Глава государства призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Зеленский добавляет, что информация от разведок остается актуальной и добавляет, что партнеры Украины говорили с россиянами о массированной атаке. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет", — призвал глава государства.

Зеленский добавил, что все украинские силы находятся в готовности к отражению российской атаки. В то же время президент призывает украинцев реагировать на опасности и сигналы воздушной тревоги в течение ночи.

Ранее Фокус сообщал о том, что война в Украине"приближается к завершению". Владимир Путин заявил, что проанализировал ситуацию на фронте, а российские солдаты якобы наступают на всех направлениях.

Впоследствии стало известно, что десятки "шахедов" разрушили вокзал в Шостке. Жертв среди работников "УЗ" и пассажиров нет.