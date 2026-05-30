Загроза актуальна: РФ може завдати масованого удару по Україні цієї доби, — Зеленський (відео)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірність масованого удару РФ залишається актуальною протягом доби. Глава держави закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зеленський додає, що інформація від розвідок залишається актуальною та додає, що партнери України говорили з росіянами щодо масованої атаки. Про це очільник держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає", — закликав глава держави.

Зеленський додав, що всі українські сили перебувають в готовності до відбиття російської атаки. Водночас президент закликає українців реагувати на небезпеки та сигнали повітряної тривоги протягом ночі.

Згодом стало відомо, що десятки "шахедів" зруйнували вокзал у Шостці. Жертв серед працівників "УЗ" та пасажирів немає.