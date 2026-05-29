"Дозволяє ситуація на полі бою": Путін заявив, що війна в Україні "наближається до завершення"

Російський президент Володимир Путін заявив, що проаналізував ситуацію на фронті та вважає війна в Україні "наближається до завершення". За його словами, російські солдати нібито наступають на усіх напрямках.

Але він відмовився назвати точні терміни завершення російського вторгнення. Його заяву з Казахстану цитує агенство ТАСС.

Путін знову вдався розповідати, що нібито російські війська наступають у всіх напрямках, то війні йде до завершення.

"Називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо. Це не просто необачно, це просто так ніколи практично не робиться. І я цього робити не буду. А щодо моєї заяви про те, що, на мій погляд, справа йде на завершення, я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають на всіх напрямках, ну ви ж бачите, кожен божий день", — сказав він.

Візит Путіна до Казахстану

Нагадаємо, що 28 травня президент Росії Володимир Путін прибув у Казахстан та переміщувався по столиці Астані з кортежем в 16 машин та додатковим особливим захистом з повітря. На відео помітили бронемашину з кулеметником, який прикривав кортеж та автомобіль очільника Кремля.

Також Володимир Путін дякуючи президенту Казахстану Касим-Жомарту Кемелевичу Токаєву, знову не впорався з його ім'ям. Виступ президента РФ пролунав на брифінгу після засідання Вищої Євразійської економічної ради, яка 27-28 травня відбувалась в Астані у Казахстані. На 30-секундному фрагменті виступу чуємо, як президент Путін невірно називає господаря заходу в Анкарі, не спиняється, щоб виправити помилку, а говорить далі, наче нічого й не було.